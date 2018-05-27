24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/05/2018
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:34
|21:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- باحث مغربي يقترح التجنيد في جامعات المملكة
- الفنان العطار من مونتريال
- إصابة صلاح
- شباب يطلقون حملة لتنظيف مقابر "مدينة الزهور"
- تشويه مدخل موقع أثري يثير الاستياء في "أنزا"
مراكز الاستماع .. حلقة مفقودة في سلوكات العنف بمدارس المملكة (5.00)
- الحموشي يقدم اعتذارا رسميا لـ"سائق تريبورتر" عنّفه ضابط ممتاز - (268)
- أسعار السردين تتراجع إلى مستويات قياسية بعد "اختفاء الوسطاء" - (128)
- العثماني: "المقاطعة" صرخة معاناة .. و"البيجيدي" في صحة جيدة - (107)
- رسميا .. حكيم بنشماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة - (68)
- دفاع بوعشرين يطلب التراجع عن عرض الفيديوهات الجنسية في رمضان - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معاناة فلاحين بالرحامنة
الأحد 27 ماي 2018 - 10:32