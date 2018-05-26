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كُتّاب وآراء
ذكرى رحيل محمد الخامس
السبت 26 ماي 2018 - 21:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Boussaidi السبت 26 ماي 2018 - 21:13
Le roi Mohamed 5 reste vivant dans le coeur de tous les marocains, Que son âme repose en paix et dans la miséricorde d Allah le tout miséricordieux, lui et son fils le roi Hassan II.
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