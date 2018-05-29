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كُتّاب وآراء
النفايات .. ذهب جديد
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - جواهر الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:38
هنا في امريكا كل دار عندها 2 ديال طوارىات أعزكم الله !
واحد للنفايات العادية والثاني خاص لي Recycling ولي كيكون خاص بالبلاستيك والكارطون !!! في دارك انت كتفرزهم وكيجيوا مالين الزبل حاشاكم كل اثنين و الريسايكلين كيجيوا كل خميس !! يعني القضية ساهلة وما فيهاش إهانة للناس !!!
كنتمنى شي نهار المغرب حتا هو يولي يدير هاد القضية !!! ورمضان كريم
واحد للنفايات العادية والثاني خاص لي Recycling ولي كيكون خاص بالبلاستيك والكارطون !!! في دارك انت كتفرزهم وكيجيوا مالين الزبل حاشاكم كل اثنين و الريسايكلين كيجيوا كل خميس !! يعني القضية ساهلة وما فيهاش إهانة للناس !!!
كنتمنى شي نهار المغرب حتا هو يولي يدير هاد القضية !!! ورمضان كريم
2 - عبد السلام الثلاثاء 29 ماي 2018 - 10:48
ر وبورتاج جميل .موضوع الساعة .و المقدمة محترمة و لغة عربية سليمة .اللهم بارك
3 - وجدي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 11:20
الى التعليق الاول.نقول لاولئك عمال النظافة وليس اصحاب الزبل واردفتها بحاشاكم.نحن المواطنين هم اصحاب الزبل وهم منظفون.هنا عندنا في وجدة نسميهم باصحاب الصليح اي من الإصلاح. ولكن في غرب المغرب يسمونهم بالوصف سالف الدكر
4 - فريد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 11:42
أختي جواهر. هنا في إيطاليا عندنا أربع قمامات في المنزل. المشكل في المغرب هناك طبقة ينقصها الوعي. حتى لو تم التعامل بها في البلاد، فصعب تطبيقها من طرف بعض المواطنين.
5 - شقيف الحي المحمدي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 11:44
جميل..
بدل أن تلعن الظلام....أوقد شمعة.
اللهم لك الحمد على نعمك.
بدل أن تلعن الظلام....أوقد شمعة.
اللهم لك الحمد على نعمك.
6 - BADR الثلاثاء 29 ماي 2018 - 11:59
نعم ذهب لمن يجيد إعادة إستعمالها. والله أنا أقطن بحي مولاي عبد الله الزنقة 54 بالدار البيضاء نعاني مند 30 سنة من مزبلة وسط الحي. قمنا بوضع شكايات بلا عدد و لامجيب. حسبنا الله و نعم الوكيل
7 - HASSAN الثلاثاء 29 ماي 2018 - 12:06
Une pensée spéciale à tous les membres de la Coopérative Al Tawafouk qui ont démontré leur abnégation et leur valeur de travail d'équipe tout en rendant un gros service aux chiffonniers de Rabat ainsi qu'à tt les habitants de la capitale.
Bonne continuation Yassine
Bonne continuation Yassine
8 - ابوايمن الثلاثاء 29 ماي 2018 - 12:29
حقوق المواطن دائنا مهضومة ، بما ان لكل مواطن له الحق في العيش والشغل ، له الحق ايضا في ايام الراحة والعطل ، قانونيا في السنة ،لكل عامل له الحق في 25 يوم عطلة مع تعويضات ايام العطل ايضا ،،لكن هذا لوطن لا يعير اي حقوق للمواطن !!!!! بلد القمع والاستبداد والنهب والحكرة،
9 - رشيد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:02
الله يرحم الوالدين هيسبريس.وكل من ساهم في اعداد هذا التقرير.
10 - مغربي من الأطلس. الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:08
سبحان الله، شوف الناس غير ب 2560 درهم و قناعة. مشاء الله. هذا إن دل فإنه يدال على المغاربة و الحمد لله اناس قنوعة. نتمنى أن تكون هناك آذان صاغية من طرف المسؤولين و ان يعرفو انه حان الوقت لتغير المغرب كفانا من الذل و المحسوبية و الزبونية و ابك صاحبي.
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