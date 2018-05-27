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كُتّاب وآراء
بنشماش يقود الجرار
الأحد 27 ماي 2018 - 12:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - عبد المالك الأحد 27 ماي 2018 - 11:25
مزيان غير ملي تهنينا من إلياس على وزن الباس
2 - الشبح الأحد 27 ماي 2018 - 11:46
لتقديم التخربيق و بقيت صامد في كرسي برلماني من النوع الممتاز الكذوب و المراوغة على عقول الذين تسمونهم بالمداويخ
3 - ابو اسحاق الأحد 27 ماي 2018 - 11:52
عدم تمديد الحزب للعماري معناه ان هذا الحزب المخزني يحتضر وستعلن وفاته في الانتخابات القادمة
4 - Abdellah France الأحد 27 ماي 2018 - 11:54
Il me semble que vous avez fait les choses dans l'urgence mais bon
En tous cas je tiens exprimer mon respect pour Mr Bechemmas, vu sa moralité, son passé de militant et sa fidèlité pour les constantes du Maroc, à savoir Allah, al watan , al malik
En tous cas je tiens exprimer mon respect pour Mr Bechemmas, vu sa moralité, son passé de militant et sa fidèlité pour les constantes du Maroc, à savoir Allah, al watan , al malik
5 - rifi الأحد 27 ماي 2018 - 11:59
منجل واحد بدلو لو غير اليد هذا اصلا عجينة يد الياس مجرد صورة في المواجهة ام من يتحكم في الحزب سيكون نفس الشخص من وراء الكواليس
6 - كمال الأحد 27 ماي 2018 - 12:01
هل بامكانك ياسيد بنشماس أن تنفي أن حزبك ليس بحزب مخزني خالص كباقي الاحزاب باستثناء الاتحاد الاشتراكي الموحد بقياده السيده منيب؟ وشكرا
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