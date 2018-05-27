24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نساء يواجهن الفقر والحرمان ببيع فطائر رمضان في فاس (5.00)

  2. معتقلون ينضمون إلى إضراب الزفزافي عن الطعام (5.00)

  3. إنزكان .. حجز حليب ولبن داخل مستودع تخزين (5.00)

  4. رصيف الصحافة: عندما أرسل الملك نصف الوزراء إلى السجن (5.00)

  5. مراكز الاستماع .. حلقة مفقودة في سلوكات العنف بمدارس المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنشماش يقود الجرار

بنشماش يقود الجرار

الأحد 27 ماي 2018 - 12:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد المالك الأحد 27 ماي 2018 - 11:25
مزيان غير ملي تهنينا من إلياس على وزن الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - الشبح الأحد 27 ماي 2018 - 11:46
لتقديم التخربيق و بقيت صامد في كرسي برلماني من النوع الممتاز الكذوب و المراوغة على عقول الذين تسمونهم بالمداويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - ابو اسحاق الأحد 27 ماي 2018 - 11:52
عدم تمديد الحزب للعماري معناه ان هذا الحزب المخزني يحتضر وستعلن وفاته في الانتخابات القادمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Abdellah France الأحد 27 ماي 2018 - 11:54
Il me semble que vous avez fait les choses dans l'urgence mais bon

En tous cas je tiens exprimer mon respect pour Mr Bechemmas, vu sa moralité, son passé de militant et sa fidèlité pour les constantes du Maroc, à savoir Allah, al watan , al malik
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - rifi الأحد 27 ماي 2018 - 11:59
منجل واحد بدلو لو غير اليد هذا اصلا عجينة يد الياس مجرد صورة في المواجهة ام من يتحكم في الحزب سيكون نفس الشخص من وراء الكواليس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - كمال الأحد 27 ماي 2018 - 12:01
هل بامكانك ياسيد بنشماس أن تنفي أن حزبك ليس بحزب مخزني خالص كباقي الاحزاب باستثناء الاتحاد الاشتراكي الموحد بقياده السيده منيب؟ وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - يوسف الأحد 27 ماي 2018 - 12:29
هالعالر غير گولي واش هدا وجهك و لا گفاك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.