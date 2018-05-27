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كُتّاب وآراء
أستاذ خريبكة .. القصة الكاملة
الأحد 27 ماي 2018 - 13:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
1 - عبد الله الأحد 27 ماي 2018 - 13:13
بسقوط هيبة الاستاذ سقط التعليم و التربية الحقيقية .
ضربنا و طردنا من القسم و استهزأةبنا امام التلاميذ و مع ذلك لم تسقط هبة الاستاذ في اعيننا .
ثم نتسأل ما سبب اهيار التعليم و التربية في المغرب ؟!
ضربنا و طردنا من القسم و استهزأةبنا امام التلاميذ و مع ذلك لم تسقط هبة الاستاذ في اعيننا .
ثم نتسأل ما سبب اهيار التعليم و التربية في المغرب ؟!
2 - ما قاريش الأحد 27 ماي 2018 - 13:17
استاد ما عارف تا الفرق بين لايرثى لها و يرثى لها
تعليق غير لائق
-101
3 - أندلسي الأحد 27 ماي 2018 - 13:20
أشد بحرارة على كل من وقف إلى جانب الطرفين فالقضية جانبت الواقع المرير الذي نعيشه في مجتمعنا وليس هناك أحد في منأى عن هذه التصرفات قد يكون مستفزا أو مستفز عليه يجب مراجعة المنظومة التربوية والتعليمية بكافة أصنافها
4 - الابواب مغلقة الأحد 27 ماي 2018 - 13:21
ضر بتك وضربتها وانتم جميعا من كسر قيم التعليم والاخلاق
تعليق غير لائق
-40
5 - مصطفى الأحد 27 ماي 2018 - 13:21
الكل انتصر في القصة الكل مر من تجربة عصيبة و الكل نجح الا الوزارة التي لم تحسن التصرف
6 - خليلوفيتش الأحد 27 ماي 2018 - 13:23
إبدء من حيث أنهى الأستاذ الجليل كلامه يجب على التلاميذ إحترام أساتذتهم لأنه بمثابة الأب و على الأسرة كما يقال بالعامية دزير شويا الصمطة ماشي غير أولد و خلي الزنقة تربي
7 - أنت أبي الأحد 27 ماي 2018 - 13:24
معلمي نظراتك جميلة ، معلمي أعطيتني كل ما أنا عليه الأن ، معلمي قمت جاهدا في سنوات من تكرار سور القرأن الكريم مراات و مراات لأحفظها ،قمت بتمريني أصابعي على الكتابة و التعرف على الحروف ، علمتني معلمي لغة القران فأنا أعلمها لأولادي الأن في بلاد المهجر الذي لا أحد سوف يقدم لهم ذالك ، معلمي أنت أبي ، فضربك لي ، درس كبير لي في أحد الأيام ، أحترمك و سأبقى مهمى كان ، تحية لكل واحد علمني حرفا .
8 - كحلوش عبدالرزاق الأحد 27 ماي 2018 - 13:25
هذا نموذج حي لحال رجل التعليم بالمغرب و لواقع التعليم الشعبي بالبلد: استاذ عمره 60 عاما و بتجربة 30 سنة في القسم و متخصص في الرياضيات يهان اهانة قاتلة اجتماعيا منذ 10 سنين الاخيرة. مقهور بالقروض و الاكتضاض و كثرة المشاكل المحيطة... و تراه يواجه ليس فقط ادراته الصماء او عائلته الممشكلة بل تلاميذه الفقراء من ابناء الشعب في القسم و الذين هم ضحايا ايضا لمجتمع غير عادل كل فساد و رشاوي و نهب..فما كان منه المسكين الا و قد انهال ضربا مبرحا على تلميذته التي هي نتاج لمجتمع مقهور معصور تسود السيبة و الجهل.. و رغم الصفعات المبرحة التي وجهها لابنته التلميذة فانه على الاقل غيور على قسمه و مهمته و مجاهد و مرابط في ميدانه..لقد وصل الاستاذ الى ما يقدر تحمله نظرا لان بلدنا غير عادي تمامي...فانفجر...انه صورة لهيئة التعليم خاصة الابرار و الشرفاء و الغيورين منها...الادارة متخلفة..كيف الابقاء على استاذ ما في القسم اكثر من 30 سنة؟؟كيف؟ انه الجنون حقا...ثم فارق السن بين الثلاميذ و الاستاذ و لهذا في ول اخرى ينزعون القسم من كبار السن لمهام اخرى الا في المغرب حيث يريدون من اهل التعليم المستحيل و تبرير فشلهم فيه
9 - mode الأحد 27 ماي 2018 - 13:25
انشاء الله ربي غادي يكون معاك. باينة عليك أستاذ طيب.دعواتنا معاك
10 - الهواري الأحد 27 ماي 2018 - 13:27
على سلامتك وقال ان جميع المسؤولين السجن ولا المحكمة انصفوه وردوا له الاعتبار إلا مسؤولين التعليم الذين اهانوه وبالاخص عندما زاروا تلك المشاغبة
11 - كاد المعلم ان يكون رسولا الأحد 27 ماي 2018 - 13:27
فعلا ساعة الغضب ساعة خطيرة . كم من سجين بالمؤبد كان ضحية نوبة الغضب . لهدا دائما الانسان يبذل ساعة بأخرى و الله سيبذل باحسن منها . في نظري والله اعلم مثل هذ الاستاذ يكون محبا لمهنته واي حادث يعكر جو الشرح يجعل يغضب بشدة . ان الله غفور رحيم . و أرجو ان لا تكون هناك عقوبات ادارية مجحفة في حقه . و اقول للتلميدة المعنفة أحسن ما فعلتي هو التنازل . شكرا لكي من جانبي. واتمنى لكي التوفيق
13 - المنيعي الأحد 27 ماي 2018 - 13:30
شكرا على هاد الفديو التحسيسي لكي يبقى التعليم رقيا في بلادنا.
14 - abdeljalil الأحد 27 ماي 2018 - 13:30
هاد الاستاد كيبان ليا انه رحل مزيان مع استاذ ديال الزياضيات معنوش مع العربية مزيان (لا يرثى لها).
15 - تلميد يوم ما الأحد 27 ماي 2018 - 13:30
السلام عليكم
جزاك الله بالخير يا معلم بقيتي فيا والله لكن هناك أساتدة أشرار هم السبب في رسوب التلاميد يضربون التلاميد بالقلم أي نقط ضعيفة في النتيجة
المهم هناك أساتدة يعانون من أمراض نفسية يجب عليهم متابعة حالتهم عند طبيب نفساني
في الأخير الله إشافي الجميع ورمضان مبارك كريم لأسرة التعليم خاصة والمسلمين عامة
جزاك الله بالخير يا معلم بقيتي فيا والله لكن هناك أساتدة أشرار هم السبب في رسوب التلاميد يضربون التلاميد بالقلم أي نقط ضعيفة في النتيجة
المهم هناك أساتدة يعانون من أمراض نفسية يجب عليهم متابعة حالتهم عند طبيب نفساني
في الأخير الله إشافي الجميع ورمضان مبارك كريم لأسرة التعليم خاصة والمسلمين عامة
16 - immad الأحد 27 ماي 2018 - 13:31
اظن بعد واقعة الاستاذ والشرطي ....الكل سيتهاون في عمله مخافة ان يتفاني في العمل فيكون مصيره السجن ...،استاذ اشتغل واضافةحصص للدعم فكان مصيره السجن ....شرطي حاول تطبيق القانون في وجه صاحب عربة اراد يفرض رايه على الجميع مع انه مخالف للقانون فكان مصيره التوقيف....عموما اذا اردت ان تكون محبوبا ويكرمك الجميع فكن غشاشا من الطراز الرفيع.
18 - قل خيرا او اصمت الأحد 27 ماي 2018 - 13:34
الى ماقاريش...قل خيرا او اصمت /كفانا فتنا...واهانة لرجل التعليم...فمن علمني حرفا صرت له عبدا/وتدخلك اسلوب ركيك ينم عن نفسيتك...مليء بالاخطاء...
19 - الحل هنا الأحد 27 ماي 2018 - 13:37
يجب أن نفعل كما فعلت الصين مثلا نفس الأستاذ يدرسك ٤ سنوات على الأقل لكي تتوطد العلاقة بين الأساتذة و التلاميذ و لا تصبح علاقة عابرة يعني سيصبح كأب لا يفهمك و تفهمه اضافة الى طبيب نفسي مجاني ينصت لمشاكل التلاميذ اضافة للنقص من المقررات الدراسية لكي لا نضغط على نفسية التلميذ و تخرج له عقد اضافة إلى بناء مراكز ترفيه في المدارس لكي يفرغ فيها التلميذ طاقته و لا يفجرها في القسم اضافة إلى تكريس روح المواطنة فينا على لسان الاساتذة مثلا كل صباح يقولو لنا ادرسو لترفعو راية بلدكم و ليس ادرس او لا تدرس لل يهمني و شكرا.
20 - kader الأحد 27 ماي 2018 - 13:37
كنت أظن أن غير المتمدرسين هم من يرتكبون خطأ أصبح شاءعا .لكن أن يرتكبه استاد فهذا عار . من فضلكم الرثاء في الأدب هو البكاء على الشئ . إدا كانت بنات الاستاد في حالة نفسية سيئة فعليه أن يقول يرثى لها دون استعمال ادات النفي (لا يرثى لها) وهذا خطأ كبير
تعليق غير لائق
-19
21 - غيور"ت" الأحد 27 ماي 2018 - 13:39
السلام عليكم.
هذه هي نتيجة التعليم (بالفشوش): الآباء غائبون.المدرسون ممنوع عليهم تأذيب التلميذ. الإدارة مكتوفة الأيدي والنتيجة تلاميذ مشاغبون،مستوى دراسي هزيل، فساد الأخلاق، تفشي الرذيلة في المؤسسات الدراسية. ماذا تنتظرون من هذا المجتمع الذي خططتم لجعله هكذا حتى تتسنى لكم يا أصحاب الشكارات أخذ كل ما هو جميل من هذا المواطن المغربي العظيم والصبور.همشته وسرقتم هويته وأدخلتم عليه قوانينكم الزجرية حتى لا يحاسبكم أحد على جرائمكم اتجاهه. وعندما استفاق ليحاربكم سلميا نعتموع بشتا الصفات(مداويخ.خونة...) فكيف ستلقون الله يا حكومة المعتوهين.نتكلم على أذنى حقوقنا فتسبوننا.وتهددون كل من يقول كلمة الحق فيكم أو ينعتكم بصفات تستحقونها. (حرام علينا حلال عليكم). أنتم تعيشون رغد العيش ونحن نعيش في الحضيض. لك الله يا مواطن ويا وطني.
هذه هي نتيجة التعليم (بالفشوش): الآباء غائبون.المدرسون ممنوع عليهم تأذيب التلميذ. الإدارة مكتوفة الأيدي والنتيجة تلاميذ مشاغبون،مستوى دراسي هزيل، فساد الأخلاق، تفشي الرذيلة في المؤسسات الدراسية. ماذا تنتظرون من هذا المجتمع الذي خططتم لجعله هكذا حتى تتسنى لكم يا أصحاب الشكارات أخذ كل ما هو جميل من هذا المواطن المغربي العظيم والصبور.همشته وسرقتم هويته وأدخلتم عليه قوانينكم الزجرية حتى لا يحاسبكم أحد على جرائمكم اتجاهه. وعندما استفاق ليحاربكم سلميا نعتموع بشتا الصفات(مداويخ.خونة...) فكيف ستلقون الله يا حكومة المعتوهين.نتكلم على أذنى حقوقنا فتسبوننا.وتهددون كل من يقول كلمة الحق فيكم أو ينعتكم بصفات تستحقونها. (حرام علينا حلال عليكم). أنتم تعيشون رغد العيش ونحن نعيش في الحضيض. لك الله يا مواطن ويا وطني.
22 - مواطن عادي الأحد 27 ماي 2018 - 13:40
تبارك الله كلام جميل وموزون وبقي الاستاد عزيز عند المغاربة وعلى الوزارة التعامل بحزم معا المشاغبين حتا يحس الاستاد بألاطمانان في عمله
23 - Abdow الأحد 27 ماي 2018 - 13:41
لن نسمح لبن كيران لا في الدنيا والآخرة. إن تمديد التقاعد لرجال التعليم سيضر بالتلاميذ و يقضي نهائيا على المنظومة التعليمية.كيف يمكن لمسن 63 سنة أن يضبط يافعين لتدريسهم وكدلك فهمهم ففي هده السن الأستاذ لا يسمع جيدا ولا يرى جيدا ولا يتدكر جيدا حتى أسماء أبنائه.
الله ياخد الحق في بن كيران وحكومته واتمنى من جميع المتضررين أن يدعون في صلواتهم أن يأخذ الله الحق في بن كيران
وان يبهدله الله في الدنيا و الآخرة كما بهدل المواطنين
الله ياخد الحق في بن كيران وحكومته واتمنى من جميع المتضررين أن يدعون في صلواتهم أن يأخذ الله الحق في بن كيران
وان يبهدله الله في الدنيا و الآخرة كما بهدل المواطنين
24 - حميد الأحد 27 ماي 2018 - 13:44
ومادا على الكلام الساقط. انا شخصيا منقبلش بحالك يربي اجيال على الكلام الساقط و القيم الدنيئة.
25 - ابن محمد الأحد 27 ماي 2018 - 13:50
إضافة إلى الجانب المادي للرجال ونساء التعليم هناك ركن مهم بالنسبة للأستاذ والتلميذ يجب أن تعطاه الأهمية الكبرى من لدن الوزارة والنقابات خاصة والمجتمع بصفة عامة وهي الظروف المهنية التربوية بالقسم فلايعقل أبدا في ظروف الأكتظاظ وظروف التفاوتات بين المتعلمين في اكتساب المعرف والمهارات أن تكون هناك جودة في التحصيل أبدا بل يجب العمل على أن تكون الظروف مواتية للتلقي في أجواء مناسبة حتى لايحصل مثل هذه السلوكات الشادة سواء من لدن الأستاذ أو التلميذ ناهيك عن أنه يجب أن تكون هناك أيضا قوانين رادعة بالنسبة للمشاغبين في الفصول خصوص أولئك الذين لايريدون الاستفادة بل همهم الوحيد والأوحد هو الشغب الذي يشوش على الجاد من الأساتذة والتلاميذ
26 - الزمر الأحد 27 ماي 2018 - 13:51
السلام عليكم أولا، هذه الخرافات حكيها لمن تشاء، هل يسمح لك القنوت بهذا أصلا ، وهل يسمح لك التعليم بهذا، هل يسمح الآباء والأمهات بهذا. و هل تسمح لك نفسك أن تضرب فتاة. لا تهرب من الحقيقة وتتجه صوب الخطأ . في الحقيقة أنت محضوض أولا لأنها فتاة وليس ولد مثلا، ثانيا انت في بلد لا يحترم حقوق الإنسان وخاصة الأطفال منهم الدين لا حول لهم ولا قوة، وأخيرا ترابي لنا جيلا مليئا بالرعب ومنعدم الشخصية مذا سيستفيد المغرب من هؤلاء.
27 - Mark Zuckerberg الأحد 27 ماي 2018 - 13:59
merci Mark Zuckerberg le monde est est devenu très petit merci aussi grande société de intercommunication
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