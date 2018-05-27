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كُتّاب وآراء
تجارة الفواكه في الداخلة
الأحد 27 ماي 2018 - 17:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - محمد الودغيري الأحد 27 ماي 2018 - 17:52
المنتوجات المغربية تتمتع بجودة عالية و اثمنتها تكون مناسبة ما دام الوسطاء بعيدون عن السوق
2 - بشرى الأحد 27 ماي 2018 - 17:58
الحمد لله كلشي موجود والخير موجود خاص غير الوسطاء آعطيونا بتيساع
3 - aziz الأحد 27 ماي 2018 - 18:00
كلشي موجود الحمدلله ولكن اين هوالشاري تلاحظون الغياب الكلي للزبناء كباقي الاسواق الاخرى.الغلاء ضرب اطنابه شرقا وغربا جنوبا وشمالا...لاحولةولاقوة الا بالله العلي العظيم.
4 - غلاء الأحد 27 ماي 2018 - 18:11
انا اعيش في فرنسا اشتري لتر حليب ب 60 سنتيم(6 دراهم مغربية).لتر زيت 1 اورو(10 dh ),كيلو كفتة بدون شحمة 8 اورو.علبة سردين مغربي 50 سنتيم.علبة صوص طماطم 40 سنتيم.ياورت دانون 10 سنتيم.زيت الزيتون حقيقية 4 اورو.كيلو لحم صدر الدجاج 5 اورو او دجاجة كاملة 2.5 اورو.ومازال ومازال
5 - صالح المجدي الأحد 27 ماي 2018 - 18:34
الخير موجود والغلاء موجود والسبب الوسطاء وعدم لمراقبة
6 - mohamad الأحد 27 ماي 2018 - 18:35
أرى هذا البرنامج فيه عدة تناقضات من جهة يقولون الخير موجود ومن جهة أخرى يقولون الإثمنة مرتفعة لم يفم شئ بعد ...ليكون في علمكم أن ما تبيعونه في اسواقكم لا يأكل إلا ذوي المراتب الأولى وقليل في الرتبة الثانية ...أما المرتبة الثالثة ....كان الله في عونهم وخذوها مني نصيحة دباجية لعلها تخرجك من ظلمات الغش...إن الله سينتقم من الظالمين بما أراد وسيرينا فيهم عبرة فوق الأرض قبل النزول.....والسلام
7 - Dima USA الأحد 27 ماي 2018 - 18:35
انا لا حضت بلا شي يقول الاتمان مزيانه و شي يقول مرتفعه. لانه ما كاينش تقنين فالاتمنه فجميع المجالات.
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