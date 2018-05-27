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كُتّاب وآراء
وقفة احتجاجية لرجال التعليم
الأحد 27 ماي 2018 - 17:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - أحمد فيتح الأحد 27 ماي 2018 - 17:37
الإضراب ديال نهار الحد ما قاضي والو. غير كاضحكو على روسكم او على المناضلين ديالكم.
2 - عبد الحكيم الأحد 27 ماي 2018 - 18:57
من يشتغل في مهنة التدريس،يجب ان يكون قدوة للناشئة في الاخلاق و حب العلم و المظهر الجميل،كما كان المعلم زمان احترام العلم،والذين لاجلهم كتب احمد شوقي قصيدته،التي فيها البيت التي نحفظها وشبه المعلم بالرسول للصفات الحميدة التي كانت فيه،واما اليوم لو عاش احمد شوقي بيننا،لتبرا من غالبية المزاولين للتعليم،فهم ليسوا الا موظفين يبحثون عن اي وسيلة لجمع المال،لا علم ولا اخلاق ولا مظهر حسن،
اعرف ان اغلب المعلقين على فيديوهات التعليم،اما من المعلمين او من ابناءهم او من المضطربين نفسيا البعيدون كل البعد عن التفكير السليم،ولهذا يرفضون من يكشف مرضهم و اعواجهم الفكري،
المعلم مرآة الامة و مدى تقدمها،وهذا الجيل من المعلمين،لا يشرف الامة ولن يساهم في نهظتها،فهل هذا هندام واسلوب مدرس؟؟
اعرف ان اغلب المعلقين على فيديوهات التعليم،اما من المعلمين او من ابناءهم او من المضطربين نفسيا البعيدون كل البعد عن التفكير السليم،ولهذا يرفضون من يكشف مرضهم و اعواجهم الفكري،
المعلم مرآة الامة و مدى تقدمها،وهذا الجيل من المعلمين،لا يشرف الامة ولن يساهم في نهظتها،فهل هذا هندام واسلوب مدرس؟؟
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