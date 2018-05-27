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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صلح "مول تريبورتور" وشرطي

صلح "مول تريبورتور" وشرطي

الأحد 27 ماي 2018 - 22:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ادريس الأحد 27 ماي 2018 - 22:43
بغيت لك الرضا السي الحموشي الله يكتر من امثالك رجل الحق بامتياز تحية إجلال وتقدير للرجل العظيم السي الحموشي
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75
2 - محمد البوهالي الأحد 27 ماي 2018 - 22:45
بغينا حملة لطلب العفو للشرطي من أجل عودته للعمل، عفى الله عما سلف
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45
3 - مواطن مغربي الأحد 27 ماي 2018 - 22:46
سمعتو شنو قال سمحت لشرطي وبغيتو يرجع يخدم علي وليداتو الدنيا دوارة
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80
4 - وسيم الأحد 27 ماي 2018 - 22:47
اتمني في هدا الشهر الكريم ان يقوم سي عبد اللطيف الحموشي بعفو عن هدا الشرطي وان يكتفي بعقوبة خفيفة خصوصا ان لديه اسرة
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46
5 - الشلح الأحد 27 ماي 2018 - 22:50
الله يرحم والدبكم الى ما شرحوا لي، علاش المطور خاص يمشي الفوريان لو اراد صاحب المخالفة الاداء في عين المكان؟
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35
6 - عزيز-NL الأحد 27 ماي 2018 - 22:52
المسامح كريم ومن شيم الرجال . اللهم أكثر من أمثال سي الحموشي في مملكتنا الحبيبة ورمضان كريم للجميع
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36
7 - karbi.k.h الأحد 27 ماي 2018 - 22:52
الأمور كلها مرت على مايرام.ولكن لنفرض أن الذي حصل لم يوثق بالفيديو .مامصير صاحب الثريبورثور اتكلم عن مظى تأثيره بتلك الصفعة والإهانة مدى الحياة.الذي وجب شكره بالرجة الأولى هو من صور الحادث ونشره .أقول لك من كل قلبي حفظك الله واكثر من أمثالك
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58
8 - من البيضاء الأحد 27 ماي 2018 - 22:54
راه هاد الديبناج مشكل كبير خصو حل، اللي عندو باش يخلص الغرامة ديالو ما خصهمش يصادرو ليه الدراجة ديالو و خصوصا هادو اللي عندهم بلاكة و كيسوقوهم بالبيرمي،
راه ماشي معقول في وقت الدروة ناخدو للناس وسيلة النقل الوحيدة اللي غادي يوصل بيها عند وليداتو و بلا أي اعتبار للمسافة اللي تصادرت فيها الناقلة و اللي بقا ليه على الوجهة ديالو.... رفقا بالناس يا أصحاب السلطة.

كلنا مع عدم مصادرة الدراجات من أصحابها
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24
9 - عبدالحق الأحد 27 ماي 2018 - 22:55
لابد من النظر في مسألة الديبناج لأنها غير قانونية بثاثا
تكون قانونية في حالة عدم توفر صاحب الدراجة النارية على التأمين
أما الخودة فلا يصح الديبناج
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20
10 - تسرف دكي قام به الحموشي الأحد 27 ماي 2018 - 22:56
عمل جيد قام به الحموشي لولا عفو المواطن لتم توقيف الشرطي وأتمنى أن يكون دالك من دون ظغوط
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11 - marocaine الأحد 27 ماي 2018 - 22:57
سلام
الله يسامح و الصلح خير نحن في شهر عظيم و الشرطي راه حتى هو بشار يصيب و يخطىء و الرجل لي سامح ليه الله يجازيه بالخير
العفو عند المقدرة هذه شيم المغاربة
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9
12 - ع/غ الأحد 27 ماي 2018 - 22:57
الصلح خير، وليعتبر رجال الحموشي بأن الإيقاع ما عاد كسابقه، وبأن أسرة الأمن الوطني في خدمة رعايا مولانا جلالة الملك وليس العكس.
تحية إكبار للسيد الحموشي وهو يصرح بسواسية الناس أمام سيادة القانون، ماسح الأحذية كالوزير مواطنة، نتمنى أن تسود روح
التعايش والتسامح، وأن يعلم رجال الأمن أننا نقدرهم ونحترمهم كما نفتخر بإنجازاتهم كلما
قاموا بوأد محاولات الارهاب بمغربنا الحبيب.
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13 - م المصطفى الأحد 27 ماي 2018 - 23:00
درس لا ينساه هذا الشرطي ابدا، وسيكون عبرة لكل من سولت له نفسه إهانة او تعنيف المواطنين.
الحمد لله اصبحت وساىل التواصل الاجتماعي وسيلة آنية للوقوف على كل حالة إيجابية كانت او سلبية وعرضها مباشرة على الرأي العام.
الحمد لله على القلب المتسامح لهذا المواطن والذي عبر عن تسامحه التام لهذا الشرطي، وحسنا فعله هذا الأخير الذي تقدم بالاعتذار لصاحب التريبورطور .
فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز : وإن تعفوا وتصفخوا أقرب للتقوى... صدق الله العظيم.
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14 - أبو علي الأحد 27 ماي 2018 - 23:01
اشكر السيد الحموشي على الطيبوبة ديالو وأطلب منه أن يسامح الشرطي إن الله غفور رحيم.

الشرطي عمل غلط حينما صفع صاحب التريبورتور.
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7
15 - abdou الأحد 27 ماي 2018 - 23:03
مسامح كريم.نرحوا ان تسامح ادارة الامن الوطني الشرطي اب اسرة في هذا الشهر الكريم.
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16 - said الأحد 27 ماي 2018 - 23:03
الحمد لله مزيان هد شي يكون صلح والموقف لي عملو السيد رئيس الأمن الوطني ولكن شكر الكبير لي كلشي نساه الى الشخص لي صور هد فيديو شكرا إلى الجميع
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4
17 - عزيز الأحد 27 ماي 2018 - 23:09
يعاني المجتمع المغربي من أزمة القيم فلو كل واحد منا يحترم نفسه اولا ثم الاخرين لما حصل و يحصل من اختلالات في العلاقات بين اطياف المجتمع من عنف و احتقار و ظلم و سلب و اغتصاب و و و وهذا مرده ان هناك خلل في منظومتنا التربوية التي أوكلت إليها تربية الناشئة بعد الاسرة
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18 - ناكر الخير الأحد 27 ماي 2018 - 23:09
أثمن المبادرة الحميدة والمحبوبة التي قام بها مدير الأمن السيد الحموشي الذي تفاعل مع هذا الحدث و تصرف تصرفا أفرح جميع المغاربة و هذا ما نتمناه و نتمنى أيضا أن يكون بمثابة درس لبعض لرجال الأمن الذين عندهم نظرة احتقار نحو المواطنين ويضنون أنهم فوق القانون .كما أني أعاتب عتابا شديدا صاحب التربورتور الذي لم يذكر دور المواطنين الذي كان سببا في نشر صورته في الفايسبوك وتضامن الشعب معه لولاه لما تلقى صاحب التربورتور كل هذا الاهتمام .شكر كل شيء ونسي الشعب كما نسي صاحب التصوير فقط اكتفى بأنه لم يعرفه و لم يقدم له الشكر .أما عن الصلح لا شأن و لا دخل لنا فيه . فقط تنكره لخير الشعب جعلني أشعر بالقلق .
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19 - الصحراوي الأحد 27 ماي 2018 - 23:16
الاخطاء تحدث الكمال لله والعصمة للانبياء والصلخ خير في هذا الشهر المبارك نتمنى عودة موفقة للشرطي وان تكون هذه الحادثة ميثاقا لممارسة الوظيفة بناء على الاحترام المتبادل في اطار القانون دون شطط من الموظف واحترام المواطن كذلك لمسؤوليته عند اخلاله بمدونة السير
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20 - زكرياء سجيب الأحد 27 ماي 2018 - 23:17
تحية ل (صاحب الدراجة النارية) الذي أعطى درسا في الأخلاق والرحمة لرجل الأمن سامحه رغم السب والشتم و... من أجل أن لا يتشرد أبنائه رغم أن رجل الأمن لم يفكر في تشريد أبناء صاحب الدراجة النارية. هذا شهر الغفران والشعب المغربي شعب كريم و متسامح .عاش ملك الفقراء الذي يراقب كل صغيرة و كبيرة أطال الله في عمرك ، تحية إلى السيد الحموشي الرجل المناسب في المكان المناسب.رمضان كريم لكل لكل الشعب المغربي والأمة الإسلامية
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21 - عبدالسلام الأحد 27 ماي 2018 - 23:18
بقدر.ما.صخطنا.على.رجل.الامن.لمعاملته.لصاحب.
تروبورتور.بقدر.ما.نطلب.السيد.الحموشي.
بءرجاعه.لعمله.لانريد.تشرد.لابناءه.وانه.لدرس.
لكل.رجل.امن.ولكل.مخالف.للقانون.
وزاد.الله.من.امثالك.سيدي.الحموشي.
وعاش.اللملك
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