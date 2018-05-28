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كُتّاب وآراء
حرق "أعلام" البوليساريو
الاثنين 28 ماي 2018 - 11:47
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - شيطان يحارب شيطان الاثنين 28 ماي 2018 - 12:01
صراع الفصائل داخل الحرم الجامعي ليس وليد اليوم. أما إعطاءه أبعادا طائفية على أنه صراع بين الأمازيغ والصحراويين أو العروبيين فهذه دعوة واضحة إلى الفتنة.
2 - Mohamed الاثنين 28 ماي 2018 - 12:02
الإعلام المغربي لايعطي فرصة للطرف الصحراوي للرد علما أن الطالب الذي قتل هو صحراوي .
تعليق غير لائق
-32
3 - ملاحظ ضد.العنصرية الاثنين 28 ماي 2018 - 12:05
الحركات البربرية والانفصاليون وجهان لعملة واحدة تهدد كيان المغرب ويجب محاسبتها بلا هوادة لو كنتم رجالا لصفيتم مشاكلكم معهم فى عين المكان وليس اللجوء الى العاصمة للتباكى كاليهود على حاءط المبكى كفى حقدا وعنصرية وخداعا انتم تسعون لتشتيت المغرب اكثر من اي قوم اخر
تعليق غير لائق
-18
4 - Tidrarini الاثنين 28 ماي 2018 - 12:05
كل الصحراويين يسمون السكان من كلميم فما فوق * شلوح * و حمالة * فمن يكونوا هم . سياسة خلق النزاع بين الامازيغ و الصراويين قديمة لتقسيم الوطن الى مجزوءات . هذه سياسة علال الفاسي و موقعو معاهدة * اكي ليبن *. لكن مهما فعلوا فالله وعد الصابرين بالنصر .* وارضي يرثها عبادي الصالحون *
5 - هشام كولميمة الاثنين 28 ماي 2018 - 12:12
بدخول الخوانجية للجامعة المغربية تموه الصراع فأصبح دينيا و الآن زاد الطين بلة فأصبح عرقيا و طائفيا....الصراع الحقيقي هو صراع طبقي الدولة استفادت و تستفيد من هذه الصراعات المغلوطة.شكرا على التفاعل.
6 - افولكي الاثنين 28 ماي 2018 - 12:22
لسنا بحاجة لهده الكليات التي تجلب لنا الاعداء لتمدرس فيها فمدا تنتضر من هدا العدو الدي يكشر عن انيابه في كل حين مدا تنتضر منه شاهدنهم يهتفون بشعراتهم يوم السبت الماضي في الشارع العام باكدير بصرحة هدا شيء يؤسف القلب بالله اش بقي مل المرتزقة عندنا فبلدنا امشيو بحلهم اخوي المغرب ره بلصتهم مكينش ولو حت في النفيات اعزكم الله ره هد المجرمين مصلحينش لنا فلبلاد ره مشي غرضهم الدرسة هدو ره فرسهم حوايج خرين وخلفهم اجندة رضو بلكم رضو بلكم للهم اني قد بلغت
7 - من المغرب الاثنين 28 ماي 2018 - 12:24
ليس هناك امازيغي او صحراوي اما ان تعيش تحت راية المغرب واما انك خاءن الوطن ويجب تطبيق قانون الخيانة الوطنية
8 - مسلم الاثنين 28 ماي 2018 - 12:25
لا فرق بين الناس الا بالتقوى ..من الظلم أن تتعصب لقبلتك وتنسي وحدة الإمان
9 - ياربي السلامة الاثنين 28 ماي 2018 - 12:34
هاذو كيقلبوا على الفتنة اين الراية المغربية لم العنصرية كلنا مغاربة عرب امازيغ وصحراويون لنحافظ على بلادنا را لي سبقونا للوقفات والثورات والفتن كيعيشوا اسوأ الظروف في العالم لا امن لا استقرار لا أمان لا مصدر عيش والحروب الاهلية دمرت اليمن وسوريا و... ولي بغى يجرب قوته وسلاحه يجعل من ارض سوريا مثلا ميدان للمبارزة شكون لي كياكل الشحط مالين البلاد كانوا يقلبوا على عيش افضل نزلوا لما هو أسوأ ولاو باغيين عيشة الماضي بكل ظروفها ولكن هيهات
10 - طوائف الشيطان تتسارع بينها الاثنين 28 ماي 2018 - 12:36
مثقفوف واطر في المستقبل أين مستواكم الثقافي والسلمي والله إنكم مراهقين متبعين لفصيل متعصب اكل عليه الدهر
11 - المغرب الكبير الاثنين 28 ماي 2018 - 12:47
موقف المناضلين الامازيغ موقف مشرف تجاه قضيتنا الوطنية وتجاه المرتزقة الذين يريدون تقسيم وطننا، على عكس شرذمة اليسار في المغرب التي تدعم اطروحة البوليزبال الموالية للنظام الجزائري الاجرامي البدوي،هنا يتضح بالبرهان ان من يتهم الحركة الثقافية الامازيغية بالعنصرية ومحاولة تقسيم المغرب او العرقية هو انسان واهم جاهل، كل التضامن مع ابنائنا بجامعة اكادير في مواجتهم مع الانفصاليين المجرمين...
12 - Je suis amaziGh الاثنين 28 ماي 2018 - 12:59
Nous avons donner nos sens pour que TamaziGht soit en vie , Le MCA est une movement pacifique
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