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كُتّاب وآراء
الشعبي: الأجور والقدرة الشرائية
الاثنين 28 ماي 2018 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - ابو اسحاق الاثنين 28 ماي 2018 - 21:45
احترم تفهمك وتحليلك للوضع لكن لم تطرح حلول ناجعة، خاصة وأنك برلماني ومتحزب في المعارضة ورجل اعمال منتج
2 - bogeyman الاثنين 28 ماي 2018 - 21:46
اش من اجور 50درهم داخلة فالاجور وفيها القدرة الشراءية دير لحساب اسي الشعبي راه اختصاصك الحساب ورد علينا
3 - حلالة 59 الاثنين 28 ماي 2018 - 21:49
تحليل و تصريح و مغناطيس اللسان البورجوازي الأرستقراطي الذي لا يرى ما في القعر. و لا يطأ السويقات ديال الخضرة و القساريات و البقالات ليعرفوا مذا طحن المواطن ب آلة اسمها المعيشة
4 - كمال نعيم الاثنين 28 ماي 2018 - 21:53
علاش كولشي غالي بالمغرب بل الاثمنة اغلى من اوربا و يمكن لاي كان شراء منزل او شقة في اسبانيا ايطاليا اليونان تركيا فرنسا الخ و ليس في المغرب؟ علاش الحليب و الزيت و المحروقات و القطاني و غيرها غالي الثمن؟ علاش؟ لان فئة المحتكرين لانهم فرنكاويي الهوى يعتقدون انهم يعيشون في بلاد "جدادنا الغاليون" ..يتكلمون افرنجية مشوهة ركيكة و يقلدون الافرنج تقليدا مضحكا مثل القروض و الببغاوات و يتخيلون انهم اصبحوا متقدمين و البلد ما هو الا مربع للنهب و تهريب العملة الى الخارد حيث يتعالجون و حيث يدرس ابناؤهم (40 الف طالب مغربي في فرنسا علاش؟)..و لهذا الغلاء موجود اي غلاو علينا المعيشة لانهم تخيلوا انهم اصبحوا فرنسويين...الجنون و البلادة العظمى...لكن فرنسيين في بلد الفساد و الرشوة و المربي يؤذي على كل شيئ و الدولة لا تعطي ابدا اي شيئ للمغربي و كأننا بدولة ضد المواطنين..و لو مكسب صغير..نؤدي المراحيض و الباركينغ و المتسولين و الموظفين المرتشين و الابناك تسرق الزبون و البقال و الخضار و التعليم الخصوصي الخ المغربي معروف بصورة و هي دوما ماسك ضوسي ديال الاوراق الادارية مؤدى عنها...تفقير و نهب شعب بكامله...
5 - بوطوز الاثنين 28 ماي 2018 - 21:53
سبحان الله هاذ السيد تنرتاح ليه و لكلامو حذيته مهضوم جذا اتمنى ان يكون وزيرا لكن مثل هؤلاء من الاحرار ليس لهم الحق في الاستوزار.
6 - مقاطعة الاثنين 28 ماي 2018 - 21:58
ركبت الدولة على الضعفاء في كل المجالات
بدءا من الاجور الهزيلة الى عدم تحريكها ساكنا بخصوص القدرة الشرائية المتهاوية للمواطنين البسطاء
عندما تتزاوج السياسة بالربح والاقتصاد فانتظر الساعة السوداء الاتية على المغاربة عما قريب
اتقوا الله في البلاد والعباد
بدءا من الاجور الهزيلة الى عدم تحريكها ساكنا بخصوص القدرة الشرائية المتهاوية للمواطنين البسطاء
عندما تتزاوج السياسة بالربح والاقتصاد فانتظر الساعة السوداء الاتية على المغاربة عما قريب
اتقوا الله في البلاد والعباد
7 - youx الاثنين 28 ماي 2018 - 22:05
أصبت المنطق ولخصت المشكل ، نتمنى أن تتجه الحكومة في هذا ألإتجاه لتفادي فقدان شعب الثقه في المؤسسات الحكومية
8 - Hicham khoribga الاثنين 28 ماي 2018 - 22:08
لو اصلحت الدولة المدرسة العمومية والصحة العمومية المواطن مستعظ ان يطلب منها ان تخفض الاجور بعشرة في المأة ....بمعنى موظف تيتخلص بخمسة الف درهم وعندو زوج وليدات مستاعد يقبل تنقص ليه الدولة حتى الف درهم لاكن يكون مهني من التعليم والصحة اعرف اناس تيخلصو على ولادهم في مدارس خاصة 3000درهم للشهر 3اطفال في اي مستوى ....لدالك هد الاجير او المظوف حكومي او تاجر تتمشيلو بين الفين وثلاث ألاف درهم من خلصتو في مسألة من حق المواطن على الدولة باش توفرها ليه بن ميران حيت عندك مدرسة خاصة غرقتي جميع المغاربة والله من اعطى رخص لهته المافيات دعوت اربعين مليون مغربي ستلاحقه الى قبره..
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