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كُتّاب وآراء
برلماني ومستشفى سلا
الاثنين 28 ماي 2018 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - خديجة الاثنين 28 ماي 2018 - 16:46
كيف يعقل ان الملك يفتح مستشفى والوزير يعيد اغلاقه يك الملك هو السلطة العليا في البلاد؟ لفهم شيحجة اشرحلي الله ارحم الولدين
3 - Hicham khoribga الاثنين 28 ماي 2018 - 17:20
لم نعد نعرف من يحكم هدا البلد ....العدالة والتنمية ارجوكم ديكاججججج.....ليمع السمية يظن اننا مثل توركيا ....حشومة علكم شوهتو هد السمية خاث اردوكان يدعيكم فلاهاي انتم لاعدالة لالالاتنمية وزيدينها بلابلابلابلابلا وزيادات تم الزياداتوحتى التوقيت القانوني رجعتوه لا قانوني لا صحة لا تعليم بالله عليكم الا تستحيون لما تدهبو الا مكاتبكم في كل صباح وانتم تعلمون ان الشعب لت يحب فيكم درة الا تستحون وانتم تتقاضون ملايين الدراهم وانتم عبارة عن مجموعة فاشلين اتقو الله وارحلو الى قطر او توركيا خربتو عينا البلاد اكتر ماكانت خربانة
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