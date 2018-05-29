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كُتّاب وآراء
نوستالجيا الزاكي وكأس العالم
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - سعيد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:21
نحن نحب بلدنا ووطننا بلا مقابل ونركب الاوطوبيس والقدم لنتفرج حبا في الوطن أما الزاكي كان عملاقا في الكرة ولكنك أبنتا عن الجشع وآستفززت لتحصل على ملايين بحجة حقك ولا تريد التنازل عن لاكريما اللتي وضعت اصلا للمعوقين وآحترت زوجة برانية لتستمتع بخيرات ولد البلاد وتعتبر إهانة للمرأة المغربية مهاك من يقول لواع حب ولا مسألة شخصية لا إنه جبن يركبون على ظهورنا وعندما يتسلقو يركلوننا وما أكثرهم ها الكروج ووووو
تعليق غير لائق
-15
2 - ابراهيم الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:54
نظرا لما اسداه الزاكي ل الكرة المغربية والافريقية. قررت الفيفا السماح ل الراكي باستغلال الملاعب الموجودة بالمدن الساحلية هذا الصيف ليكريها لكل من اراد تنظيم عرس اوحفلة اومهرجان او معرض او تبوريدة او دوريات رياضية او ما شابه ذالك
3 - معتز الشمال الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:06
سعيد مول التعليق الأول ما علاقة الموضوع بكلامك لماذا هذا الحقد والحسد على حياة عملاق الحراس قل خيرا أو اصمت
4 - مغربي أمريكي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 16:16
منتخب 1986 لم يححق أي نتيجة تذكر ولم يفز الا بكاس البحر المتوسط و كأس دانون و ربما كأس صاني كروا. لم يفز بكأس افريقيا في مصر و لا في الدار البيضاء 1988.و كل اللاعبين حصلوا على الگريمات.لماذا الكل يطبل لهذا الفريق و لا أحد يذكر منتخب 1976 الفائز بكأس إفريقيا.
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