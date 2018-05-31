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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طقوس الأكل عند المغاربة

طقوس الأكل عند المغاربة

الأربعاء 30 ماي 2018 - 23:05

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1 - عبدالله بوكطب فاس الخميس 31 ماي 2018 - 00:02
صحيح المغرب هو خليط الاجناس بين البربري والعربي والاندلوسي كان المغرب نقطة لقاء بين هده الاجناس مند الفتوحات والكل من هده النقحة حمل معه تقافته ومن هنا ثما صبها في آن واحد وهو المطبخ المغربي الفاسي ثم تفرعت وتعرفت في المغرب كله عبر التجارة والمصاهرة واللقاءات والامسيات حتى اصبح المطبخ المغربي له صيط عالمي معروف ببعد منتوجاته مثل ندكر على سبيل المثل الكسكس البسطيلة الطاجين ومن الحلويات البريوات كعب غزال المخرقة غريبة الحلوة الفاسية وكثيرا الان حسب من وجهة نضريتي المطبخ المغربي يحتل المرثبة الاولى عربيا وافريقيا والثاني علميا من بعد المطبخ الاطالي من حيث الجودة والذوق وعدد الاطباق
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