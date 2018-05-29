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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عن ملحمة الأبطال

عن ملحمة الأبطال

الثلاثاء 29 ماي 2018 - 11:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - tanja-oui الثلاثاء 29 ماي 2018 - 12:13
حاتم إيدار مجابش معاه "أدومة"؟ ؟ ؟ ؟
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2 - ولد الشعب الثلاثاء 29 ماي 2018 - 12:18
اتتحدون الشعب......الشعب قال عيانة سالينا عيانة........والواقع كيقول انها عيانة.....
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3 - مبارك المدينة الجدبدة تزنيت الثلاثاء 29 ماي 2018 - 12:22
يجب ان تكون ملحمة مع جميع المداويخ والجيعانين والخونة حثى لايزج بهم في السجن الخلفي وزير اتصال
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