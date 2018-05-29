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كُتّاب وآراء
يساريون ومصفاة لاسامير
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 12:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - no name الثلاثاء 29 ماي 2018 - 13:24
moi je suis de ceux qui demande la nationalisation de samir .si vous voulez la paix sociale c le seul moyen .
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