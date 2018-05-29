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كُتّاب وآراء
إمام مسجد يغتصب قاصرات
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - هابيري الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:10
اذا تبث في حق هذا الإمام افعاله الاجرامية فنحن نطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام و لا شئ غير الإعدام
2 - محمد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:13
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن هذا منكر
3 - مهندس دولة الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:14
يوجد بعض الاشخاص الذين هم مجرد محتكرون على مهنة امام اذا لا يجب أن تخسر صورة مهنة إمام .. هاذا اللي غتاصب قاصرات كنتمنى ليه اقصى العقوباااات .. و لاحول ولا قوة الا بالله
وعندي سؤال بغيد عن هاته الفضيحة
...لمذا تبقى مهنة امام مسجد في المغرب مظلومين في راتبهم الشهري 1500 درهم؟؟؟؟؟ و مقيد بأداء جميع الصلوات و البقاء دائما في المسجد واش مغنظوش عطلة فحال جميع القطاعات؟ علاش هاد الحكرة عليهم مساكن
و مغني تايغني 5 دقائق و يشد 270 مليون شرحولي واش كانحلم???
وعندي سؤال بغيد عن هاته الفضيحة
...لمذا تبقى مهنة امام مسجد في المغرب مظلومين في راتبهم الشهري 1500 درهم؟؟؟؟؟ و مقيد بأداء جميع الصلوات و البقاء دائما في المسجد واش مغنظوش عطلة فحال جميع القطاعات؟ علاش هاد الحكرة عليهم مساكن
و مغني تايغني 5 دقائق و يشد 270 مليون شرحولي واش كانحلم???
4 - abdou الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:16
لا حول ولا قوة الا بالله
مابقاة تيقا فتا شي واحد
والسيد زعما حافظ كلام الله
مابقاة تيقا فتا شي واحد
والسيد زعما حافظ كلام الله
5 - ام مصدومة الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:18
يا ربي لطفك و عفوك ياربي ،يا ربي مسالك السلامة ،والو ما بقا ما يعجب و الله لم اجد ما اقول من وقع الصدمة ....
7 - علي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:20
ها هي حقيقة الشعب الذي نريد تبرئته من كل الشرور و تمتيعه بالمظلومية : كبت و شهوات - غش في امتحانات الباكالوريا و غيرها - غش في السلع - غش في العمل - غش في العلاقات الاجتماعية - غش في البيع و الشراء - غش في الطريق - تعاطي التدخين و المخدرات و الكحوليات - النميمة - التلويث...إلخ .
8 - اللطف من الله الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:21
لاحول ولاقوة إلا بالله ، هذا يقع في حرمة بيتك يا الله ،
9 - miya الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:21
الفقيه اللي تنسينو بركته...دخل للجامع ببلغته.....اللهم إن هذا منكر...ذنوب هاد البنات في يد القضاء.
11 - chafiq الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:24
هاد الفقيه خاصو المشنقة، حيت غبر متقل الكرة الارضية هو و ذنوبه ، الهم اهدينا واحفظ اطفالنا من شر ما خلقت
12 - ضاقت بنا الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:24
حان الوقت لاصدار قانون لاعدام مثل هذه الحشرات التي تعبث بطفولتنا و بمستقبل الاجيال التي ستكون رافعة لامتنا لا يجب التساهل مع هؤلاء ... قال صدام حسين فرع الشجرة ادا نما اعوج وجب بثره نحن نته الى الهاوية اغتصابات في الشارع العام ، بالمدارس ، بدور الحضانة ... و لم تسلم حتى الدي يذكر فيه اسم الله مادا بقي لهؤلاء الاوباش فساد في كل المجالات ... الى اين نمضي ؟؟؟ و اين المفر حسبنا الله و نعم الوكيل
13 - karim الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:27
قلبي ضرني علا وليداتنا,المؤبد لهذا الوحش اكل لحوم الاطفال ليكون عبرة ,حسبي الله و نعم الوكيل
14 - سعيد الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:29
قولو موضف وليس إمام بعريضة طويلة حفاظا على قيمة الامامة ونيلها
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