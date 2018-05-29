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كُتّاب وآراء
مع سعيد مسكير
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 22:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - bouaazza الثلاثاء 29 ماي 2018 - 22:41
Une voix mélodieuse, une présence , la nouvelle génération de chiakhes hachakom " hatim Amoor, daoudia, Elmjared, Hajib......bravo bravo les artistes
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