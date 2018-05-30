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كُتّاب وآراء
طفل "إمام" بأكادير
الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
1 - dadazaki الأربعاء 30 ماي 2018 - 14:52
شروط الإمامة في الصلاة أهم شرط وأوّل شرط هو أن يكون الإمام مسلماً، فلا يجوز لإنسان كافر أن يأم في الناس لأنّ الكافر لا يقبل منهُ عمل ولا يصح أن يقود الناس في عبادة الله في صلاة المسلمين شخص كافر لا يعرف قواعد الدين وأصولها وأحكامه . أن يكون الإمام إنسان بالغ : فقد أجمع بعض العلماء على أنّهُ يجب أن يكون الإمام بالغ له ميّزة خاصة في الإمامة مثل أن يكون صوتهُ جميل ومن الأصوات التي يحب أن يسمعها الناس ويرضون بصوتهِ وأدائهِ للصلاة .
هل هناك مشكل ان لم يكون بالغ ولو انها نوافل تحياتي
صوة جميل و مستقبل جميل انشاء الله
هل هناك مشكل ان لم يكون بالغ ولو انها نوافل تحياتي
صوة جميل و مستقبل جميل انشاء الله
2 - jawad الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:01
ما أعجبني في هذا كله هو كلام أب الطفل لم ينسى فضل الام على إبنها. و نعم الاعتراف في الغياب
3 - عزام الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:01
لا أفهم كيف لطفل أن بؤم بالمصلين وفي شهر الصبام؟ من لين شروط الإمامة البلوغ والتمكن من العلم أي المعرفة بالدين أولا.هذا الطفل فعلا صوته جميل وله مستقبل في التجويد لكنه ،مع الأسف، ليس له نفس طويل لصغر سنه والدليل أنه لم يستطع إتمام آية واحدة ويقسمها مرتين بسبب ضعف طاقة صوته...هذا رأيي ثم أليس هناك بالغون يمكنهم اأن يؤموا بالمصلين؟..: عزام
تعليق غير لائق
-51
5 - ابو امير الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:02
اللهم بارك ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا باالله
6 - إبراهيم الجديدة الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:04
الله احفظوا ويكبرو في طاعة الله مشاء آلله كون شارك في شي مسابقة ديال الغنى كون دروليه ضجة والتلفزة والإعلام شكرا هسبريس
7 - اللورد الواين الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:04
اللهم بارك فيييييييييييييييييييييؤيييه
8 - عبدو من الرباط الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:06
ماشاء الله ، اللهم بارك فيه واجزي عنه خير الجزاء من رباه ومن علمه ومن سانده.
9 - oum firdaws الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:06
اللهم بارك وزد في ذلك اللهم اجعل اولادي من خفظة كتابك
10 - رشيد امستردام الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:07
السلام عليكم
ماشاء الله اللهم زيد وبارك
هذا ما اتمناه لأولاد المسلمين انشاء الله
والسلام رشيد امستردام
ماشاء الله اللهم زيد وبارك
هذا ما اتمناه لأولاد المسلمين انشاء الله
والسلام رشيد امستردام
11 - ber nour الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:08
اللهم بارك وزد يارب . تحياتي لي ابن مدينتي الله أكثر من امثالك يارب شكران هسبريس على هذه التغطية
12 - الاسكندر المقدوني الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:09
على الدولة أن تضع منح مهمة لحاملي القرآن وتقيم لهم عيدا وطنيا وتشجع المواهب كما يفل أردوغان بتركيا ...هذا الطفل وغيره من ندالمغرب عامة وكثير من المغرب الشرقي خاصة الفضل الكبير يرجع لأولياء أمورهم والفقهاء فجزاهم الله خيرا...وعلى وزارة الاوقاف ان تطلق سراح الفقهاء والمناضلين منهم ...كما عليها أن تتكلف ببناء المساجد فلولا المحسنين لكنا نصلي في العراء...كما على هذه الوزارة أن تخصص ميزانيات ضخمة للفقهاء حتى لا ينجرو لفعل المنكرات والسلام
13 - كابتن ماجد مقاطع الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:09
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله ما شاء الله. هذا الطفل حامل كتاب الله تعالى هل وزارة الأوقاف ستكافأه ببعض الكتب أم ستكافأه كما تفعل مع الفنانين موازين ب200 مليون .
14 - abdallah الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:09
نسأل الله العظيم أن يحفظ هذا القارئ و أن يرفع درجاته في الجنة اللهم امين.
15 - عابر الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:12
ماشاء الله لاقوة إلا بالله، ربنا هب لنا من ازواجنا ودرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، امين
16 - بيفلوسن الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:12
ماشاء الله تبارك الله صوتك واداءاك جميل جداً جداً اسأل الله لنا ولك التوفيق في الدارين بإذن الله صوت يافقيهنا الكريم من الاصوات المميزة والمحببة الى قلبي وان شاء الله نجدك من ائمة الكبار
الشكر للامام عبد الهادي امام مسجد الكبير اسايس تيكيوين
الشكر للامام عبد الهادي امام مسجد الكبير اسايس تيكيوين
17 - جواد الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:13
طوبى لك و طوبى لوالديك
و لاساتذتك خير الجزاء
فاضت عيني من الدمع لاننا لم نحفظ صغارا و غبطة متنمنيا ان يكون ولداي من حملته ان شاء الله
وفقك الله
و اسال الله ان يحفظ من كل مكروه و ات يبعد عنك كل عين و شر خلقه
و لاساتذتك خير الجزاء
فاضت عيني من الدمع لاننا لم نحفظ صغارا و غبطة متنمنيا ان يكون ولداي من حملته ان شاء الله
وفقك الله
و اسال الله ان يحفظ من كل مكروه و ات يبعد عنك كل عين و شر خلقه
18 - mode الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:13
مشاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله . أمنيتي أن يرزقني الله سبحانه وتعالى ولد مثل هذا .طلبي منكم ان تدعو معي ولكم الأجر انشاء الله
19 - طارق 004 الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:14
ما شاء الله اللهم اجعل شباب المسلمين على هذه الشاكلة جميعا
ووفقني لحفظ كتابك يا الله وصل الله و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ووفقني لحفظ كتابك يا الله وصل الله و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
20 - رشيد الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:14
تبارك الله ، الله يحفطه كما حفظة به الدكر الحكيم
21 - الفيلسوف الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:15
اطال الله في عمر والدته و والده اللذين ربياه على دين الإسلام الصحيح.. جزكما الله عنا بالخير
22 - هشام الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:15
ماشاء الله اللهم بارك وزد. اللهم اهد شباب المسلمين لما فيه خير
23 - ashraf الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:44
نعم التربية ... أتمنى لك الخير من كل قلبي.. من يهدي الله فلا مضل له .. الحمذ الله على نعمة الاسلام اللهم اكثر من أمثال هؤلاء الشباب و الشابات
24 - sammou lahoucine الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:46
مشاء الله طفل متمكن من القراء الله بارك فيه ووفقو الله حفضو
25 - الهام الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:54
اللهم بارك لهذا الأب في أبناءه و أجزي هذه الأم خير الجزاء و هذا ليس طفل بل فتى بالغ الحلم يعني مكلف مثله مثل أي بالغ يصوم ويصلي و يؤم الناس مدام هو أحفظهم و له الصوت و السمت الحسن هذا ما يجب لأبناء أمة الإسلام إذا كنا نريد التمكين و نعود إلى أمجادنا ونأخذ مكاننا بين الأمم بدل بدل الذل و الترخي الذي نعيشه اليوم ابن و أبنة الثالثة و الرابعة عشر بلغوا مبلغ الرجال و النساء ونحن نعاملهم كالأطفال ونردوا تهاونهم و تقصيرهم في العبادة التعليم و في كل شيء إلى الطفولة بينما هم يطلبوننا بأمور تخص الراشدين من هواتف نقالة و فتح حسابات في مواقع التواصل و الخروج و الدخول و إتخاد الاصحب و الرفقاء بدون حسيب و لا رقيب
26 - الياس الأربعاء 30 ماي 2018 - 15:55
اللهم بارك.عقبالوليداتنا .الله يكمل عليك اسدي زكرياء.ما شاءالله.
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