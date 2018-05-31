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كُتّاب وآراء
الحكومة تحدد ربح المحروقات
الخميس 31 ماي 2018 - 15:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
1 - الغزيويني الخميس 31 ماي 2018 - 16:00
ما قال حتى حاجة مجرد لغة خشب. المقاطعة ستنجح حين ينخفض السعر بشكل ملحوظ و دائم و ترجع ال 1700 مليار فائض أرباح لي تنهبات من جيوب الضعفاء.
ديك ساع نقدرو نقولو المقاطعة نجحات...فمزيدا من الضغط يرحمكم الله.
ديك ساع نقدرو نقولو المقاطعة نجحات...فمزيدا من الضغط يرحمكم الله.
2 - مقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 16:00
سأبقى مقاطع إلى أن أراه واقعي . ليس تخفيض بالسنتيمات بل بدراهم . نقول بدراهم وليس بدرهم .
عاد نشوفو 20 مليار درهم . .... كي نديرو معاهم.
حاليا مقاطع .
عاد نشوفو 20 مليار درهم . .... كي نديرو معاهم.
حاليا مقاطع .
3 - محمد الخميس 31 ماي 2018 - 16:06
سبب غلاء المحروقات هو تحرير الاسعار الذي اقدمت عليه الحكومة السابقة بهدف الحد من السياسات الهادفة الى الدعم الاجتماعي للمواطنين.
4 - الرايس الخميس 31 ماي 2018 - 16:07
بغينا الدولة تنقص من الضرائب راه 3.5درهم بزاااف
5 - بوجادي الخميس 31 ماي 2018 - 16:08
المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين اصبحت ضرورية في ظل الظروف الحالية، بالاضافة الى العناية بالتشغيل و الصحة و التعليم باركا من الكذوب ايها البواجدة
6 - التيجيفي الخميس 31 ماي 2018 - 16:08
لم تتجرأ اي حكومة سابقة على المس بالقدرة الشرائية للمواطنين و وضع اليد على جيوبهم حتى جاءت هذه الحكومة و التي قبلها. العدالة مصااصين الدماء
7 - تيوللين الخميس 31 ماي 2018 - 16:09
تحرير الاسعار كان سياسة متبعة منذ سنة 2016، و منذ ذلك الوقت و المغاربة يستشعرون الارتفاعات المتكررة لاسعار المحروقات
8 - khalil الخميس 31 ماي 2018 - 16:10
الموضوع في طور الدراسة مكاين والو وصافي تتلعبو علي الوقت
10 - مراد بلغيتي الخميس 31 ماي 2018 - 16:12
الحكومة لابد ان تتحمل مسؤوليتها في الاثار السلبية التي خلفتها القرارات الفاشلةةالتي اتخدها لنكيران في الولاية السابقة
11 - محمد بلعيوش الخميس 31 ماي 2018 - 16:14
الحكومة اقترقت خطا فادحا في قرار تحرير الاسعار و لنكيران لم يفكر ابدا في مخاطره على المواطنين و قدرتهم الشرائية و الان لابد ان تعيد النظر في هذا القرار
12 - Khouribgi الخميس 31 ماي 2018 - 16:16
متى ستنظر الحكومة بعين العطف على الاطفال وتلغي مرسوم الساعة الصيفية ...ام ان المسألة تلزمها مقاطعة هي الاخرى ام ان الباطرونا اقوى من الحكومة تفرظ عليها كل شروطها
13 - marokkii الخميس 31 ماي 2018 - 16:22
السي الخلفي الدراسة كاتكون قبل الانتخابات ومنين كتفوزوا خاصكم التطبيق.ولا قبل الحكومة كتكون في دراسة ومنين كتكملو كتكون دراسة للانتخابات القادة حماظيتوا بزاف رمضان مبارك
14 - أدربال الخميس 31 ماي 2018 - 16:22
هدا مجرد وعد .
أش من وعد ؟
وعد الحكومة !!!
يعني كلام في كلام كما يقول المشارقة .
هدا أولا .
ثانيا
الوعد غير كافي .
كم وعد خالفته الحكومة من قبل .
نريد حلولا عملية
يعني مادية
مادية بمعنى ملموسة
يعني كانشوفوها فالواقع
بتعبير واضح و بالخشيبات اسي الخلفي
مانتيق كلامك حتا نمشي لبومبطا و ندير pleine بثمن 7 دراهم للتر عاد نتيق .
اما دبا .
مقاطعون مقاطعوم اليوم و غدا و إلى الأبد .
هرمنا .
سئمنا وعودكم .
كفى من استحمار الشعب .
أش من وعد ؟
وعد الحكومة !!!
يعني كلام في كلام كما يقول المشارقة .
هدا أولا .
ثانيا
الوعد غير كافي .
كم وعد خالفته الحكومة من قبل .
نريد حلولا عملية
يعني مادية
مادية بمعنى ملموسة
يعني كانشوفوها فالواقع
بتعبير واضح و بالخشيبات اسي الخلفي
مانتيق كلامك حتا نمشي لبومبطا و ندير pleine بثمن 7 دراهم للتر عاد نتيق .
اما دبا .
مقاطعون مقاطعوم اليوم و غدا و إلى الأبد .
هرمنا .
سئمنا وعودكم .
كفى من استحمار الشعب .
15 - بن اخليفة الخميس 31 ماي 2018 - 16:26
حتى لو ماقلتم كان صحيحا أقول لكم السيد الوزير .... فاتكم القطار وبان عيبكم .
16 - abdo الخميس 31 ماي 2018 - 16:27
كين شي تخفيض في ثمن المحروقات ولا والو. يا حكومة الشفوي. ملي جيتو ونتوما عاطينها للشفوي وقاضين حاجتكم. الشعب عاق بيكم ...
17 - مواطن صريح الخميس 31 ماي 2018 - 16:28
اسلوب التسويف والوعود الكادبة لم تعد ناجعة اسي الخلفي نريد ان نرى هدا التخفيض مجسدا على ارض الواقع والا سنبقى مقاطعون الى اجل غير مسمى عندما كان الامر يتعلق بالباطرونا قامت الحكومة على قدم وساق لايجاد الحلول اما عندما يتعلق بمصلحة المواطن والمحافضة على قدرته الشرائية فتبقى الامور على قيد الدراسة اي انه ليس هناك اي شيئ جديد يدكر اقول للخلفي لقد بدأ العد التنازلي لعمر حكومتكم الفاشلة بكل المقاييس وتجارة الدين لم تعد تجدي نفعا مع المغاربة الاحرار الدين ابانو عن مستوى جد حضاري والدين لايستحق ان تكون لديهم حكومة ضعيفة وهزيلة لكي تمثلهم كحكومة العتماني ورفاقه
18 - خالد سلاوي الخميس 31 ماي 2018 - 16:30
مافهمت والو أش بغى قول واش كاين تخفيض ول لا نيشان بلا لف وضوارن
19 - جلال الدين الخميس 31 ماي 2018 - 16:31
أنا عايز جملة مفيدة كفى من الإلتفاف على مطالب الشعب مقاطعون
20 - amin الخميس 31 ماي 2018 - 16:31
لغة الخشب سئمنا منها كلنا نقاسي ونعاني ضد الغلاء الفاحش في الأسعار بدون إستثناء نطالب من هادا المنبر تخفيض موضوعي في متناول كل الفئات المغربية خاصة الهشة منها المقاطعة ثقافة شعب بأكمله مقاطعون ############################################ وبعد محاسبة كل التماسيح والعفاريت واباطرة اقتصاد الريع واسترجاع الأموال المنهوبة وتطبيق مسطرة من أين لك هذا خاصة الأرصدة اللتي تتعدى المليار بدءا برجال القانون والسياسة بمعنى آخر حاسبوا أنفسكم أولا أيها الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المصالح.... أنتم قدوة لحسن النية
21 - سالم الخميس 31 ماي 2018 - 16:32
هذ الوزير مزير غير بوحدو . ما كيضحك ما يجيب خبار تفرح. مغوبش و ناقص فليكسيبيليتي. و باين خايف على بلاصتو بزاف.
22 - البيضاوي الخميس 31 ماي 2018 - 16:34
المقاطعة مستمرة........
مجلس إدارة المداويخ لم يدلي بأي تصريح رسمي حتى الآن. يعنى أن المقاطعة مازالت ساري المفعول. وأنها مستمرة شهرا آخرا . زيادة على المدة الزمنية الأولى المفعلة حاليا.
إذن مازلنا مقاطعون. لا جديد .
المقاطعة مستمرة......
مجلس إدارة المداويخ لم يدلي بأي تصريح رسمي حتى الآن. يعنى أن المقاطعة مازالت ساري المفعول. وأنها مستمرة شهرا آخرا . زيادة على المدة الزمنية الأولى المفعلة حاليا.
إذن مازلنا مقاطعون. لا جديد .
المقاطعة مستمرة......
23 - مدوخ الخميس 31 ماي 2018 - 16:35
الشعب راه مبقاش كتسرطلوا أحسن ترحلوا بماء وجهكم راه دعوت المضلوم مستجابة (والله سريع الحساب)راه الحق بان والشعب غار، إوا كون دكي أسي الحلفي #ديما مفاطعون.
24 - الحكومة ديال والو الخميس 31 ماي 2018 - 16:37
فين كانو نهار حيدو الدعم باش مايفرضوش هامش الربح القصوي ديك الساعة؟ صدق مزوار لي قال هاد الحكومة بدون استراتيجية
25 - محروق الخميس 31 ماي 2018 - 16:43
التوصيات..اللجنة..اتخاذ القرارات..اجتماع مع رئيس الوزراء..القوانين المعمول بها..ايجاد حلول في المستقبل..الإتفاق مع.....!!!!
الإخوة فسرولي لكلام دياب هذ السيد رني مافهم والوووو...لغة سوريالية...
الإخوة فسرولي لكلام دياب هذ السيد رني مافهم والوووو...لغة سوريالية...
26 - شركة المداويخ الخميس 31 ماي 2018 - 16:43
متى انتهت الحكومة والحكومات السابقة من الدراسة والتمحيص والنظر في...ووو.....عندما يتعلق الامر في متطلبات المواطنين ديال الزنقة .ولكن لماذا لم تقوموا بهذه الدراسة ووو.عندما طحنتونا بالزيادة المهولة في الاسعار في وقت انخفض فيه سعر البرميل الى ادنى مستوى وتكتمتم وتامرتم على ابقاءه والزيادة لصالح الباطرونا. التي راكمت الملايير ظلما من جيوب المواطنين.حينها كنتم لا تحتاجون دراسة.الله يعطينا وجوهكم..
27 - Said الخميس 31 ماي 2018 - 16:48
حينما كانت تُنْهَب المليارات، كان التطبيق العملي مباشرة بلا دراسة ، والآن تظهرون لنا الدراسات المتأنية...ولا تطبيق..
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
28 - محمد الخميس 31 ماي 2018 - 16:54
إن الحكومة تراهن على عامل الزمن لإنهاك الشعب، غير أننا ماضون في المقاطعة ليس فقط لتخفيض الأسعار و إنما حتى استرجاع كرامة المواطنين/المداويخ،
فالمرجو الحفاظ على الوتيرة و زيادة التصعيد لتشمل منتوجات و شركات أخرى.
معركة المقاطعة مستمرة حتى النصر على أعداء الوطن
فالمرجو الحفاظ على الوتيرة و زيادة التصعيد لتشمل منتوجات و شركات أخرى.
معركة المقاطعة مستمرة حتى النصر على أعداء الوطن
29 - aminemohammed الخميس 31 ماي 2018 - 17:02
واله العظيم حتى تزيرو وغاديين نقصو بزز عليهم
30 - fes driver الخميس 31 ماي 2018 - 17:02
حين يجب اتخاذ القرارات التي تدمر القدرة الشرائية فالحسم يكون سريعا و مطبقا مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة و حين يخص القرار مصلحة المواطن هنا مجلس الحكومة يتدارك السبل و الطرق و يكون لجان للدراسة و البحث ثم هذه اللجان تحدث لجينيات أيضا للدراسات و التعمق في الدراسات و هكذا يضيع حق المواطن بين دهاليز الإدارة بينما الشركات لتوزيع البترول بالمغرب تمتص دمنا بدون حياء و لا حس وطني و بتواطئ مع الحكومة التي أصبحت لا تمثل إلا مصالح الباطرونا
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