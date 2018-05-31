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كُتّاب وآراء
ملثمون يقيمون شرع اليد
الخميس 31 ماي 2018 - 15:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
1 - عجيب غريب الخميس 31 ماي 2018 - 16:06
قانون الغاب ..البقاء للأقوى...بأي حق يحاكمونه؟؟ مجرمون دواعش...يجب تطبيق اقسى العقوبات في حقهم...
تعليق غير لائق
107
2 - لا للارهاب الخميس 31 ماي 2018 - 16:06
يجب ان يحاكم هؤلاء حسب قانون الارهاب لان هذا السلوك لا تقوم به الا داعش
تعليق غير لائق
117
3 - ahmed الخميس 31 ماي 2018 - 16:07
الادارة العامة للامن الوطني فتحت تحقيقا. وسيثم اعتقال الاوغاد خلال الساعات القادمة باذن الله
تعليق غير لائق
104
4 - باعمراني حر الخميس 31 ماي 2018 - 16:07
وا عباد الله صدعوا لينا راسنا .
المغرب بلد الوسطية والإسلام الوسطي.
حتى في افغانستان او الصومال او السعودية او أيران ما يديروا هاكا. راهم يعيطوا للبوليس وصافي.
هذا هو سبب تصدر المغاربة لجنود داعش راه الدين اللي عندنا متطرف الى أقصى الحدود .
المغرب بلد الوسطية والإسلام الوسطي.
حتى في افغانستان او الصومال او السعودية او أيران ما يديروا هاكا. راهم يعيطوا للبوليس وصافي.
هذا هو سبب تصدر المغاربة لجنود داعش راه الدين اللي عندنا متطرف الى أقصى الحدود .
5 - خليل الخميس 31 ماي 2018 - 16:08
من يعتبرون أنفسهم ليقوموا بمثل هاته الأفعال... هو تفريغ لكبت ذاخلي لمن لا يستطيع الوصول إلى شيء ما تحت يافطة الشريعة والدين و رمضان وما إلى ذلك... المشكل أن اللذين يقيمون شرع الشارع تجدهم اكثر من يفسد و يفسق بتصرفات أقل ما تعتبر، تفرق بين الناس. ايها المجتمع المريض ارحم نفسك فأنت في الحضيض
6 - jamal الخميس 31 ماي 2018 - 16:09
ناري يا ربي معامن عايشين بنادم مزال عايش فالجهل . هادو اصلا قطاع طرق من هضرتهم.
7 - المهدي الخميس 31 ماي 2018 - 16:09
هذا واش المغرب ولا الرقة ؟ من يكون هؤلاء المجرمون الهمج كما يبدو من تصرفاتهم وشكلهم ؟ هذه الميكروبات تدعي الدفاع عن حرمة رمضان بالهراوات وهم بفعلهم هذا ينفّرون من الدين إن كان سيجمعنا بمثل هذه القاذورات .. أتمنى ان تتحرك إجهزة الأمن باقصى سرعة لتقديمهم للعدالة والتحقيق معهم فالامر يتعدى مجرد اعتداء الى تكوين خلية .. هؤلاء حتما دواعش وجب سحقهم في المهد قبل ان يستفحل امرهم .. أحب المغرب لكنني كلما رأيت مثل هذه البشاعات حمدت الله أني غادرته منذ زمن ..
8 - محمد الخميس 31 ماي 2018 - 16:10
هؤلاء ما هم إلا دواعش،نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل ومحاكمتهم
9 - لا اكراه في الدين الخميس 31 ماي 2018 - 16:12
الله سبحانه وتعالي أعطانا كامل الحرية في الايمان به كخالق ...فقال لا اكراه في الدبن ...لست عليهم بمسيطر ...فما بالك برمضان ....يا قوم لي بغا افطر افطر ...لي بغا يومن بالله هو حر لي بغا اكفر به حر ....وحده الله من له الصلاحية في محاسبتنا يوم القيامة ...ادعو الله في هذا الشهر الكريم ان ينتقم من هؤلاء المجرمين الدين بدعون أنهم يحاربون المنكر والحال أنه لا منكر أكبر منهم ..وأن يفضحهم كما فصحوا هؤلاء الابرياء .
10 - متاسف الخميس 31 ماي 2018 - 16:13
اني اعرف هده الطالبة لقد كانت متمييزة في دراستها وهدا الرجل خطاف كيريوه لينقلهم حيث يشاءون لم اراى عنه شيئا من قبل يستئ لسمعته الطييييييييبة واتمنى من السلطات بجمعة سحيم ان تنصفه
12 - fati الخميس 31 ماي 2018 - 16:20
لا حول و لا قوة الا بالله...باي حق هاد الوحوش الجاهلين تعداو على هاد الناس مساكن يا لطيف...جاني هاد شي بحال داعش قانون الغاب...الا سكت القانون غادي يولي عندنا السيبا أفغانستان الثانية...هاد شي ولا كيخلع...لازم اقصى العقوبة لهاد الهيوش
13 - يجب فضح صور المعتدين الخميس 31 ماي 2018 - 16:21
كما ثم فضح صور هؤلاء الابرياء نطالب بفضح صور المعتدين الدواعش ....الله ياخد فيهم الحق
14 - badr الخميس 31 ماي 2018 - 16:24
De quelle droit ces gents se peuvent se permettre de faire le leur Chariaa. c'est scandaleux, comment peut on attaquer deux personnes adultes pour le simple faite qu'ils sont de sexe différent dans une voiture
Comment peut on se permettre de juger les gents, dire ce qu'il font n'est pas bien, et encore pire appliquer votre Chariaa.
c'est inacceptable inadmissible
Mais malheureusement c'est la loi islamique c'est la loi de la jungle
Comment peut on se permettre de juger les gents, dire ce qu'il font n'est pas bien, et encore pire appliquer votre Chariaa.
c'est inacceptable inadmissible
Mais malheureusement c'est la loi islamique c'est la loi de la jungle
15 - mohajir الخميس 31 ماي 2018 - 16:25
كل العقد النفسيه مجموعة في المواطن المغربي.
16 - سوسن الخميس 31 ماي 2018 - 16:25
لمثل هاذه الاسباب انا لا اييد تنطيم كاس العالم في هذه البلاد اقول هذه البلاد لان المغرب راح دون رجعة. نحن دولة نعيش في الضلامية والجهل والفوضى والاغتصابات والمخدرات وقطاع الطرق ..استحيي ان اقارن هذه المخلوقات بالحيونات
17 - عبد الله الخميس 31 ماي 2018 - 16:25
انتها الكلام. اذا لم يتم الاعلان عبر وسائل الاعلام الوطنية الرسمية وفي البرلمان عن طريق الحكومة بإدانة المجرمين الملثمين بحيث يكونون عبرة لغيرهم و لكل من تسول له نفسه تطبيق القانون خارج إطار الدولة و الضرب بيد من حديد بلا رحمة حتى لا نورط المغرب في مشاكل اكبر منه لان الطريقة التي تمت معالجة بها الحادثة حرام في حرام حتى رجال الامن او الدرك لو دبطوهم لن نفترض في هدا الخلاء و في هدا الشهر ليس لهم الحق التصرف معهم خارج القانون
مزيدا من الحدر و الحزم مع هؤلاء المتخلفين فعلا كارثة
مزيدا من الحدر و الحزم مع هؤلاء المتخلفين فعلا كارثة
18 - مواطنة الخميس 31 ماي 2018 - 16:26
ماعندهومش الحق يديرو شرع يديهم الله هو اللي كيحاسب عبده هذوا خصهم الحبس.
19 - رسالة الخميس 31 ماي 2018 - 16:27
أمر خطير جدا اذا لم تقم الدولة والقانون بأخد إجراءات صارمة ضد هذه الشردمة من الوحوش فسيذهب المغرب في الهاوية.
20 - tarik الخميس 31 ماي 2018 - 16:31
هذا لا علاقة له بالدين
نصف الشعب أمي فماذا تنتظرون من متخلفين لا يفقهون في الحياة شيئا
نصف الشعب أمي فماذا تنتظرون من متخلفين لا يفقهون في الحياة شيئا
21 - driss ad الخميس 31 ماي 2018 - 16:31
ماذا وقع في زمننا. كل يوم نستيقظ على فضيحة جديدة . من انتم حتى تحكموا على الناس.لابد من الحكم على هاته العصابة بأقسى حتى يكونوا عبرة للآخرين . لا فرق بينكم و بين داعش.
22 - من المغرب الخميس 31 ماي 2018 - 16:35
هاد الشي لي دارو هاد الناس لا يمت للإسلام بصلة. واش شافوا شي حاجة أو فقط كملوا من راسهم. أما بخصوص عدم صيامه ربما يكون مريضا كما قال و الله اعلم
23 - حرية الاعتقاد!!! الخميس 31 ماي 2018 - 16:36
تحية للجميع. قلنا سابقا إن المغرب بلد المتطرفين بلا منازع فالأحداث الإرهابية التي يشهدها العالم يتصدرها مغاربة. لذلك فمن الضروري فتح هذا النقاش وحل كل الأحزاب التي تستغل الدين( العدالة والتنمية وذراعه الدعوي الجهادي) أو العرق أو اللغة وتفعيل حرية الاعتقاد كما ينص عليها الدستور وإسقاط صفة الإسلامية على هذا البلد الذي يمثل قمة الشيزوفرينيا إسلام وسرقة وفساد وتطرف.
24 - mkalakh الخميس 31 ماي 2018 - 16:42
نصيحة, إذا كنت تتجول في مناطق خالية أنت و زوجتك فدائما إحمل معك نسخة من عقد الزواج و إلا فسوف تعترضك عصابة الملثمين. أتمنى أن لا يكونو أمييين و إلا فلن ينفعك العقد وستستشهد أنت وزوجك في الخلاء. إنا لله و إنا إليه راجعون.
25 - حتى لو كان الخميس 31 ماي 2018 - 16:43
حتى لو كانو فعلا كيدورو شي حاجة معندهومش لحق يقيسوهم لان الاتنين راشدين..ولا بنادن كيدير فيها مومن هادوك الدراري فين ما كانو الشياخ تلقاهم وكل واحد متكي على قرعة...
هاد الناس خاص يدار عليهم شي هاشتاك بحال معندكش ختك ويتجمعو كاملين ويتفضحو ويدوزو الحبس
هاد الناس خاص يدار عليهم شي هاشتاك بحال معندكش ختك ويتجمعو كاملين ويتفضحو ويدوزو الحبس
26 - ADIL الخميس 31 ماي 2018 - 16:49
حرام حرام كان كيعلمها تجويد القران نتوما جاهلين عيب عليكم
تعليق غير لائق
-11
27 - ماسين الخميس 31 ماي 2018 - 16:51
الآن سيخرج علينا تجار الدين وما اكثرهم بيننا بان هذه مؤامره صهيونيه هدفها النيل من سمعه المسلمين.
الواضح ان المغرب اصبح مرتعا للدواعش الأكثر تطرفا اي ابناء البغدادي .اما ان تقوم الدوله المغربيه بدورها كما ينبغي اي تنفيذ أحكام اعداميه في حق هؤلاء المتطرفين الدواعش واما علينا ان ننتظر الكارثه عما قريب.
فرض الدين بالقوه.والسلام
الواضح ان المغرب اصبح مرتعا للدواعش الأكثر تطرفا اي ابناء البغدادي .اما ان تقوم الدوله المغربيه بدورها كما ينبغي اي تنفيذ أحكام اعداميه في حق هؤلاء المتطرفين الدواعش واما علينا ان ننتظر الكارثه عما قريب.
فرض الدين بالقوه.والسلام
28 - عزيز الخميس 31 ماي 2018 - 16:51
من انتم ومن تكونو نحن في دولة ولسنا في غابة ما هاده الفوضىى والسيبى كان يجب الاتصال بالشرطة لا أقل ولا اكتر نطالب باعتقالهم والحكم عليهم بأقصى العقوبات
29 - زهير الخميس 31 ماي 2018 - 16:52
يجب إنزال أقصى العقوبات الممكنة على هذه العصابة التكفيرية
30 - المنور الخميس 31 ماي 2018 - 16:52
الخلايا النائمة في كل مكان خصها غير جاهل + شحنة دينية = جناية
31 - achraf الخميس 31 ماي 2018 - 16:52
انها السيبة في اوج تجلياتها. عصابة تكفيرية تقيم الحد على عباد الله دون وازع قانوني او اخلاقي..لا اضن ان هده الاحداث وقعت بنفوذ الامن الوطني..انها منطقة قروية غالبا ماتكون تحت نفوذ الدرك..ادن اين هي دوريات الدرك الراجلة والمحمولة..اما ان اهم انشغالات اخرى...
32 - canada الخميس 31 ماي 2018 - 16:58
mes vacances je les passe au Mexico depuiiiisss looooooooongtemps
33 - hassan sima الخميس 31 ماي 2018 - 16:58
راس الخيط بان ماتقولوش لي ملثمين لن يعرفونهـم مادامت أيديهـم بدون قفزات حتى أن هـناگ من ترگ بصماته على الزجاج لقساوة المشهـد ورد الا عتبار وحقيقة هـذا السلوگ المتوحش والإرهـابي بصبغته أن يحگم عليهـم بأقصى عقوبة و بدون عفو ملگي .
34 - رضوان الخميس 31 ماي 2018 - 16:58
هل أصبحنا نعيش في دولة الغاب ؟.مهما حصل اذا كانوا المعنيين متلبسين أم لا فهناك طريقة انجع للوصول الى الحقيقة ومعاقبتهم اذا ثبت تورطهم في شبهة .لكن نرفض ان تمارس مثل هذه السلوكات من طرف ما يسمون أنفسهم يد الشرع .نحن لا نعيش في عصر الخلفاء الراشدون أو الدولة الاموية او العباسية .نحن نعيش في زمن المدنية والقانون .لهذا وجب معاقبة هؤلاء الجهلة الخارجون عن القانون أشد العقوبات مهما كانت حيثيات الموضوع .
35 - لحنين75 الخميس 31 ماي 2018 - 17:01
بعد مشاهدتي للفيديو : من هذا المنبر المحترم أصرخ و اقول لهاؤلاء المجرمين" نعلة الله عليكم يامجرمين من تكونوا انتم ياجهل حتى تضربون أناس عزل في أعز النهار الذين طلبوا منكم الاستمتاع إليهم و انتم تنهالون عليهم بالضرب و لا سيما تلك فتاة ..! و الله حتى الإعدام سيكون أضعف الإيمان في حقكم .. ! و للمرة الثانية اطالب السيد عبد الخالق الخيام حفظه الله و فرقته التدخل لاقاف هؤلاء الملثمين الدواعيش الرعاة الإرهابيين و الجز بهم فورا إلى الزنزانة و الحكم عليهم فورا بأقصى العقوبات ..! ليتمموا الصوم و عيد الفطر في السجن..انشاء الله ! .."والله اصبحت السيبا في البلاد لمن كل من هب ودب..!" انشروا هسبرس جزاكم خيرا .. شكرا.. والسلام عليكم.
36 - خليلوفيتش الخميس 31 ماي 2018 - 17:02
جوابا على تعليق الأخ ((mouhajir )) لذلك عينوا رئيس حكومة هو أصلا طبيب أمراض نفسية هههههه
37 - اكل رمضان الخميس 31 ماي 2018 - 17:05
كل واحد أتحمل مسؤلية عمل اَي قام به الاسلام بعيد كل البعد عن هدا
38 - Hicham الخميس 31 ماي 2018 - 17:08
Horrible, horrible, horrible !!!! on tabasse des gens dans la rue sous pretexte qu'ils faisaient quelque chose d'inadmissible "religieusement" et légalement. Mais ces salopards ne respectent ni religion, ni loi en agissant de cette manière sauvage. Et je suis sûr que personne d'entre eux n'a un "casier judiciaire ou religieux" vierge !!! L'Etat doit prendre ses responsabilités pour sévir contre ces apaches. Si on est un pays de droit, c'est le droit qui doit primer et rien d'autre.
39 - حرام هادشي الخميس 31 ماي 2018 - 17:08
حشومة هادشي ضاربينهم فحال هاكدا عيطو ل بوليس و هو يشوف شغلو.واش حنا ف غابة بغض النظر على اش كانو كايديرو.يا ربي تستر
40 - marokkii الخميس 31 ماي 2018 - 17:13
هدو عصابة والبنت باحتة جيولوجيا مكاين لا فساد ولا والوا مكاين حتى دليل لابسا الملابس وهو كدالك باينا عليه انسان عادي وملابس منتظمة
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