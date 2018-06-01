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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زواج مغربيين مسيحيين

زواج مغربيين مسيحيين

الجمعة 01 يونيو 2018 - 02:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - حميد الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:09
هم مغاربة ولهم الحق في حرية الإعتقاد ويتوجب على الدولة المغربية أن تعترف بحقوقهم الدينية وتكون لهم نفس الحقوق كسائر المغاربة
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-32
2 - السعيدي علي الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:10
في المغرب لا تستغرب . مقولة تنطبق تماما على هذه الحالة الغريبة جدا عن مجتمعنا.!!!!!
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-10
3 - حبيب الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:22
جات اليهودية حرفها كحل راس، بعث ربي عز وجل دين المسيحية، جا تاني كحل راس لعب فيها و قصح راسو و لعب فيها حرفها، انزل الله عز و جل اخر دين هو دين الاسلام و تكلف عز و جل بحفظه من التحريف ، و سالينا.
كلهم دين واحد من عند الله فلماذا لا تؤمنون
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12
4 - كريم الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:24
العقد المدني في المغرب عقد إسلامي الله يهديهم الى الدين الحنيفة اجعلهم من المسلمين
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17
5 - كريم الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:25
المغرب دولة إسلامية وستبقى إسلامية. اذا اردت الزواج على الطريقة المسيحية فهذا يعني أنك ترغم المغرب على اتباعك في معتقداتك وبالتالي يصبح المغرب دولة علمانية
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0
6 - hamid الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:27
اذهب الى الكنيسة توثق زواجك مادمت مسيحي ولاتفرض شروطك على الاخرين ويكفيك ان الرب يسوع الاب والابن راهم راضيين عليك مايهمك تاوحد بغيت غير نعرف هذا الشعب ماذا اصابه ولا تابع غير الخوا الخاوي القتل التشرميل النصب وزادوا كملوها باعتناق المسيحية لاحول ولاقوة
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6
7 - amin sidi الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:31
اوا هداك ازواج راه عورفي افين شهادة العزوبة الحالة المدنية منين غدي اتجبها من روما ..وقالتي النصارة ليست اليهود على شيء وقالتي اليههود ليست النصارة على شئء .واش هد الدين لي عندهوم فيف 4 الكتوب كلها محرفة اما دينانا كتابنا واحد وان له لا حافضين
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2
8 - بالرفاه والبنين الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:33
إنهم الرواد في مجتمع لازال يرفض التطبيع مع المخالف ، هؤلاء لايسعون للشهرة من باب السباحة فليسوا مراهقين وليسوا قصرا . هؤلاء أقتنعوا أن الإسلام لايمثلهم فآمنوا بالمسيح أحييهم وأتمنى لهم حياة سعيدة تبهجها ضحكات الأطفال زينة الحياة الدنيا .
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9 - ولد زايو الجمعة 01 يونيو 2018 - 03:43
باين راهم متفقين هو وتلك الأنثى باش إلعبوها لعبة باش يحصلوا على فيزا والخروج من المغرب والعيش في الفردوس الأروبي ومن بعد الإقامة تبقى علامة استفهام مطروحة هل حقيقة أنهم سيبقون مسيحيين أم أنهم يرجعون إلى دينهم الإسلامي الحنيف.
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