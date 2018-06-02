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كُتّاب وآراء
رمضان بين الأمس واليوم
السبت 02 يونيو 2018 - 12:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - كريم السبت 02 يونيو 2018 - 12:17
كنا في الماضي، ما إن يهلّ هلال رمضان معلناً قدوم شهر كريم، حتى تعم أجواؤه الروحانية الرائعة، ونسماته العليلة، فتبدأ احتفالات الصغار الترحيبية، وتعلو أصواتهم بالأناشيد المعلنة عن بدء شهر الخير والبركات، ويشتعل الشوق بانتظار أول أيامه، فلطالما كانوا بانتظار ليالي رمضان الروحانية الجميلة، وأطباقه وحلوياته اللذيذة، يجلسون حول مائدة السحور مجتمعين متأهبين ومستعدين لصيام يومهم، ليعلنوا انتصارهم وقوتهم، أما حالهم عند الإفطار، فتراهم كالعصافير الجائعة، متحلقين حول المائدة، بانتظار الأذان؛ ليصدح صوته في كل صوب واتجاه.
2 - تتمة 1 السبت 02 يونيو 2018 - 12:18
أما في الجانب الآخر، فترى الكبار، وقد كبر معنى رمضان في نفوسهم، وسمى الفؤاد بمعانيه، هم مازالوا ينتظرونه، يخططون لأيامه، ولسهراته العامرة والمشوقة، بين الأفراد والأحباب، تراهم يقضونها بين الحكايا الممتعة، والتسالي الرائعة، ولا يتناسون أجواءه الساحرة من تلاوة القرآن فيه، وصلاة خاشعة تملأ الجوارح راحة وسكينة، يتقلبون فيها بين ركوع وسجود، ودعوات يرفعونها لله، مشفوعة بما جادت به العيون من دمعات، وما أخفت الأيدي من صدقات، ليعلنوا توبتهم في هذا الشهر الفضيل، تاركين شهوات زائفة، ومغريات تافهة، فهنيئــــاً لمن ظفر وفاز، وربح الجنة في الآخرة.
3 - تتمة 2 السبت 02 يونيو 2018 - 12:20
أما اليوم؛ فترى رمضان قد أتى كما كل شهر، فلم يعد ذلك الموسم الروحاني، الذي يتطهر فيه المسلمون من أدران الذنوب، بل أصبح في زماننا مضماراً لسباق الشهوات، وفعل المنكرات، وإضاعة الأوقات، والتي أفرغت صيام رمضان من معانيه العظيمة، فأصبح الأغلب لا ينالهم من صيامهم إلا الجوع والعطش (إلا من رحم ربي).ظواهر شتى في عصرنا، تعكر علينا صفو الحياة الرمضانية، وتسلبنا روعة المناجاة في لياليه الزكية، لعلنا نذكر في هذه الكلمات شيئاَ من تلك الظواهر، أولاها: تلك العادة القديمة المتجددة، والمتزايدة، والتي طالت آفتها جل بيوت المسلمين، (ظاهرة الأسواق)، وهنا في هذا المقام حدّث ولا حرج!!
4 - باعمراني السبت 02 يونيو 2018 - 12:23
أخي المسلم.. أختي المسلمة..رمضان قد جاء، فافتح له قلبك، قبل كل شيء، ابدأ معه حياة جديدة، وليكن ميلاد جديد لك، وحدد هدفك في هذا الشهر، ولا تستسلم لهوى نفسك، ولا تنتظر أن ينتهي رمضان، وتتحسر أشد حسرة على ضياعه، وذهابه دون استغلاله، فلا أنت قضيته بما يفيد دينك ولا دنياك، وتتفاجأ بانقضائه كالبرق، وتؤجل توبتك لرمضان القادم، عسى أن تصحح الاخطاءَ..اسأل نفسك أولاً، هل ستحيا لرمضان القادم؟! وأنت بكامل صحتك وعافيتك؟! إذن.. فلنقبل بالطاعات ولنعبد الله عبادة ماعبدناه بها من قبل، ولنعش رمضان وكأنه آخر رمضان في حياتنا "وكل عام وأمتنا وسائر المسلمين بألف خير".
5 - عبدالسلام السبت 02 يونيو 2018 - 12:43
رمضان.الءمس.كان.تملءه.الرحانيات.وافعل.
الخير.والرخاء.والقليل.يصبح.كثيرا.وفي.كل.
يوم.كان.عيد.
اليوم.رمضان.اصبح.مصيدة.لصاءم.
بمجرد.ماتدخل.السوق.تقرقب.عليك.نشبت.الغلاء.
وتحول.المستهلك.تاجرا.يبع.ايام.رمضان.
الخير.والرخاء.والقليل.يصبح.كثيرا.وفي.كل.
يوم.كان.عيد.
اليوم.رمضان.اصبح.مصيدة.لصاءم.
بمجرد.ماتدخل.السوق.تقرقب.عليك.نشبت.الغلاء.
وتحول.المستهلك.تاجرا.يبع.ايام.رمضان.
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