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كُتّاب وآراء
أجواء رمضان بمراكش
السبت 02 يونيو 2018 - 20:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الريف الشامخ السبت 02 يونيو 2018 - 21:09
تبارك الله عليكم وبالصحة والراحة وان شاء الله بالتوفيق والبركة باقي أيام هذا الشهر العظيم.
2 - بيضاوي السبت 02 يونيو 2018 - 21:11
بصحة لاءهل مراكش ورمضان مبارك لكل المغاربة..هكذا تقاليد المغربية..تحية بيضاوية..شهتونا...
3 - الحرة السبت 02 يونيو 2018 - 21:30
بالصحة والراحة الشباب المراكشي الواعي والراقي الذين يقضون مع بعضهم أجواء جميلة في احضان الطبيعة بدل التسكع في الشوارع و مضايقة الناس تحية لكم مراكشية وأفتخر
4 - سنك سنك السبت 02 يونيو 2018 - 22:41
نصف أحياء مراكش انقرضت فيها عادة النزاهة أو الخروجة خصوصا الأحياء في باطن المدينة ، حيث الإكتظاظ وتغيير الساكنة المستمر لايساهم في ثوتيق أواصر العلاقات . بينما الأحياء القريبة من ساحة جامع القضاء، ،لازالت محافظة على هذه العادة الجميلة ، خصوصا أحياء المواسين ورياض العروس والقصور والقصبة والرميلة ودرب ضباشي والقنارية.
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