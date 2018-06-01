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كُتّاب وآراء
شهود في قضية بوعشرين
الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مارئكم في هادا الحكم الجمعة 01 يونيو 2018 - 15:47
إجرأ خبرة على الفيديوهات يجب أن تكون خارج الوطن ومعا دالك لا أؤيد الحكم بمشاهد فيديوهات يجب أن يكون شهود شهدو الواقعة وهده وستبعدة لدالك تم متابعة المتهمات باعترفاتهم وتبرئة المتهم حتا يعترف ورفعت الجلسة
2 - حسن الجمعة 01 يونيو 2018 - 15:51
إستغرابي في هذه القضية هي غياب الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن (حقوق المرأة) غياب تام لم يحركوا ساكنا صايمين , سوئ إدا كان الموضوع يتعلق بالاقليات الدينية و المتليين , أما موضوع التحرش الجنسي ضض النساء في مقر عملهم لا يهمهم, مع الأسف هاذوا النساء لو وقع لهم ما وقع في فرنسا مثلا لأخدت بهم الدولة ووفرت لهم أطباء نفسانيين لأن ما وقع لهم يقع يوميا لألاف النساء أتناء مزاواتهم لعملهم, الله معاهم,
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