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كُتّاب وآراء
خطورة صيام المرضى
السبت 02 يونيو 2018 - 17:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - كريم السبت 02 يونيو 2018 - 18:13
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ...الآية واضحة في هاته المسألة اما مفطري رمضان تعمدا و علانية من المرتدين والملحدين و الشواذ الذين يريدون استفزاز المسلمين في هذا شهر العظيم و نشر الرذيلة وتدمير المجتمع المغربي أخلاقيا فيجب معاقبتهم طبق للقانون .. اذا ابتليتم فاستتروا
2 - من بلجيكا السبت 02 يونيو 2018 - 18:18
السلام عليكم،
الأستاذ الفايد كان ضيفاً على الإذاعة البلجكية "Arabel"، و حسب ما تمكنت من تسجيله أوضح شيئين لمقدم البرنامج و المستمعين:
_ الفيديو المسرب كان قبل عامين في محاضرة حول الإعجاز. و من قام بافتعال الضجة الحالية، حسبه، بإخراج هذا الفيديو القديم هو مقدم برنامج "في قفص الإتهام" (الرمضاني دون أن يسميه) لأنه رفض أن يحل ضيفاً عنده. البرنامج، دائماً حسب ذ. الفايد، ليس برنامجاً لمناقشات علمية لذلك هو يرفض بتاتاً حضوره.
_ توجيهاته لصيام المرضى المزمنين ليست لإجبارهم على الصيام و إنما لتوجيه المصرين منهم على الصيام رغم رخصة الأطباء و حالتهم الصحية. لأنه، كما يقول، هناك في المغرب من هو مريض و له الحق في الإفطار، لكنه يصر على الصيام و لا أحد يمكن أن يجبره على الإفطار. لذلك يقدم نصائح لهاته الفئة حتى يصومو بطريقة سليمة.
اتمنى أن يتم نشر الحوار كاملاً في وسائل التواصل حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من سماع رد الأستاذ الفايد حول هذا الجدل. و للتوضيح فإنه كما ينص في سيرته ليس طبيباً لكنه أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراة في علوم التغذية لذلك هناك من المقدمين من يناديه دكتور.
الأستاذ الفايد كان ضيفاً على الإذاعة البلجكية "Arabel"، و حسب ما تمكنت من تسجيله أوضح شيئين لمقدم البرنامج و المستمعين:
_ الفيديو المسرب كان قبل عامين في محاضرة حول الإعجاز. و من قام بافتعال الضجة الحالية، حسبه، بإخراج هذا الفيديو القديم هو مقدم برنامج "في قفص الإتهام" (الرمضاني دون أن يسميه) لأنه رفض أن يحل ضيفاً عنده. البرنامج، دائماً حسب ذ. الفايد، ليس برنامجاً لمناقشات علمية لذلك هو يرفض بتاتاً حضوره.
_ توجيهاته لصيام المرضى المزمنين ليست لإجبارهم على الصيام و إنما لتوجيه المصرين منهم على الصيام رغم رخصة الأطباء و حالتهم الصحية. لأنه، كما يقول، هناك في المغرب من هو مريض و له الحق في الإفطار، لكنه يصر على الصيام و لا أحد يمكن أن يجبره على الإفطار. لذلك يقدم نصائح لهاته الفئة حتى يصومو بطريقة سليمة.
اتمنى أن يتم نشر الحوار كاملاً في وسائل التواصل حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من سماع رد الأستاذ الفايد حول هذا الجدل. و للتوضيح فإنه كما ينص في سيرته ليس طبيباً لكنه أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراة في علوم التغذية لذلك هناك من المقدمين من يناديه دكتور.
3 - Hassan Sima السبت 02 يونيو 2018 - 18:18
الفرق واضح حتى في طريقة الگلام بين دگتور الفايد ودگتور السگري أولا الله إشفي الجميع لا يگلف الله نفسا إلا وسعهـا حتى المرض له درجات أگيد في بعض الحالات لا يجوز الصيام حتى المسافر أحل له الإ فطار إدن الأ مور واضحة لا تضخمو الأمور
4 - عبد الحكيم السبت 02 يونيو 2018 - 18:22
القران حسم في مسالة صيام المريض،فمن لم ياخد بالامر الالهي واصابه سوء او مات،فهو عاص و قاتل لنفسه،
5 - فتاوى الأطباء السبت 02 يونيو 2018 - 18:33
أتمنى أن نشاهد مناظرات بين الدكتور الفايد ومعارضيه وسنرى آنذاك من الذي ستكون له الأدلة والحجج الدامغة لإقناع المرضى. ومن الافضل أن تكون هذه المناظرة بين الدكتورين الفايد والشناوي أو هذا الطبيب الذي يظهر على الفيديو والجالس وراء مكتب عليه أوراق وملفات مبعثرة.
تعليق غير لائق
-12
6 - mostafa السبت 02 يونيو 2018 - 19:57
يا السيد الدكتور هل ارتفاع السكر في الدم يعتبر مرض أم خلل في انتاج الأنسولين!!
7 - عبد الحكيم السبت 02 يونيو 2018 - 20:42
التعليق 5
الفايد تحجج باية منسوخة عن الصيام،حيث كان الصوم اختياري وليس فرضا،فكان المسلم انذاك اما يصوم او يفتدي،وهذا واضح تماما من سياق الاية"وان تصوموا خير لكم"،واما ذكر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين،فالمعنى واضح هنا،اي الذين يستطعون الصوم،وليس المسافر او المريض،كما قال الفايد عن جهل باصول الفقه،ليضل بفهمه الخاطئ قطعا الكثير من المسلمين،
الله تعالى يقول"فان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر"وهذه اية واضحة المعنى،وعلى الفايد و امثاله ان يصمتوا،فلم يخرب دين المسلمين و دنياهم.غير هؤلاء الجهلة،
الفايد تحجج باية منسوخة عن الصيام،حيث كان الصوم اختياري وليس فرضا،فكان المسلم انذاك اما يصوم او يفتدي،وهذا واضح تماما من سياق الاية"وان تصوموا خير لكم"،واما ذكر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين،فالمعنى واضح هنا،اي الذين يستطعون الصوم،وليس المسافر او المريض،كما قال الفايد عن جهل باصول الفقه،ليضل بفهمه الخاطئ قطعا الكثير من المسلمين،
الله تعالى يقول"فان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر"وهذه اية واضحة المعنى،وعلى الفايد و امثاله ان يصمتوا،فلم يخرب دين المسلمين و دنياهم.غير هؤلاء الجهلة،
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