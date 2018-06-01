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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بوعشرين والإحضار بالقوة

بوعشرين والإحضار بالقوة

الجمعة 01 يونيو 2018 - 22:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مسرحة بوعشرين الجمعة 01 يونيو 2018 - 23:10
لقد أمر الله بالستر مثل هده الأمور وانتع تظغطون عليه ليعترف
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-4
2 - wood الجمعة 01 يونيو 2018 - 23:13
المحكمة ارتكبت خطءا فادحا لعرض فديوهات مشبوهة و مطعون في طريقة التحصل عليها . فتكون حينئد قد قبلت بها و اقتنعت بكونها دليل قانوني لجريمة مفترضة ، اما الآن فعرضها على خبرة مثل من يضع العربة امام الحصان . فالقاعدة القانونية المعروفة ان اي اجراء غير قانوني و يخالف المساطر لا يعتد به. فإذا كانت هذه الفيديوهات من تصوير و إنجاز الامن نفسه فإنه لا يعتد بها سواء كانت المشاهد حقيقية أو مفبركة و تكون المحكمة قد ارتكبت خطءا فادحا بعرضها و اضرت بالصحفي و بالأخرين و يحق لهم متابعة جهاز القضاء و الامن معا و محاسبتهما عن الإضرار التي لحقت بهم نتيجة ذلك . فأغلب الظن ان جهاز التسجيل تم دسه اتناء إقتحام المكتب و خبرة تقنية حول الفيديوهات كفيل بكشف نوعية الأجهزة الحقيقية التي استعملت في التصوير !! فدفاع المشتكيات أو بالأحرى دفاع المخزن يركز على صحة الفيديوهات من عدمها مع ان هذا ليس جوهر المشكل بل الاهم من ذلك هو معرفة من صاحب هذه الفيديوهات ؟؟ ليمكن بعد ذلك المرور لمعرفة مدى صدقيتها و ما تحتويه من مشاهد !!
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5
3 - بركا علينا الجمعة 01 يونيو 2018 - 23:20
هاد التشدد في جرائم الزنا والبحت فيه بهده الطريقة لم يكن حتا في زمن الخلافة
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