24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/06/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:28
|05:14
|12:30
|16:11
|19:38
|21:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- أمرابط: طموح الدور الثاني يراود "أسود الأطلس"
- عندما قال الحسن الثاني: أنتظر إعلان الجزائر الحرب على المغرب
- العلوي ودخول العيون
- العثماني ونار الأسعار
- القزابري يعيد المصلين إلى تراويح "الحسن الثاني"
"إِذَا أُسْنِدَتِ الْأُمُورُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا..." ! (5.00)
شاهدة تؤازر بوعشرين ومشتكيات يطلبن خبرة الدرك على فيديوهات (5.00)
مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع (5.00)
- عمال "سنطرال" يحتجون أمام البرلمان لإيقاف حملة المقاطعة - (287)
- منتجو الحليب يشكون أضرار "حملة المقاطعة" ويطلبون تدابير عاجلة - (162)
- بتنقيط فوق المتوسط المغرب يتشبث بحلم تنظيم مونديال 2026 - (103)
- تعنيف شاب في "طوبيس" يدفع بيضاويين إلى رفض "مدينة بيس" - (71)
- "المغرب 2026" يصل مرحلة التصويت في موسكو - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشهود في قضية بوعشرين
السبت 02 يونيو 2018 - 08:55