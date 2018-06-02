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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شهادات حول اعتداء ملثمين

شهادات حول اعتداء ملثمين

السبت 02 يونيو 2018 - 11:57

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - AICHA DDOUKALIA السبت 02 يونيو 2018 - 12:12
وداعا يا وطني العزيز ، سيماهم في وجوههم ويريدون تنظيم كأس العالم !!!!
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2 - متاسف السبت 02 يونيو 2018 - 12:24
ان كان الامر كما تدعون لمادا اتيتموه ملثمون ونزلثم فيه ضربا واردثم خطف الطالبة بل ان تاتوه بجوه مكشوفة وتقدموه لدرك ليحاكم
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3 - معلق السبت 02 يونيو 2018 - 12:26
وا سيرو ديوها ف ريوسكوم و طالبو ب حقوق ديالكم، و خليو امور العبد الشخصية ل لله. يخ على شعب كيداير
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4 - لاحول ولاقوة الا بالله السبت 02 يونيو 2018 - 12:27
السيد الاب ديالو معاق ومتزوج وله اطفال وامه شبه معاقة والى كان هاد الشى بالصح لان هاد الشهادات راهم ولاو كيتلفو. الى كان هاد الشيء بالصح راه السيد مابقاش مظلوم راه والات الخيانة الزوجية الفساد اعداد وكر للدعارة متنقل الافطار العلنى وزيد وزيد ناهيك على حسابه امام ربه. وملي كتدير هاد الشيء ماشي في السويد ولكن في مملكة مسلمة لها امير المؤمنين في البادية على اعين الناس وليس في فندق مع الاجانب راه كيقلب عليها.
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5 - الأضرعي السبت 02 يونيو 2018 - 12:32
الكل ينصب نفسه قاضيا شرعيا ولا يتوانى في توجيه الاتهامات للسائق ومرافقته " الطالبة " مع العلم ان هدف الإعتداء كان هو السرقة وتم التمويه بصياغة هذه القصة...لا يمكن القبول بشرع اليد في دولة الحق والقانون ويجب انزال العقاب بالمعتدين لان ذريعة افطار الضحيتين في نهار رمضان او ضبطهما في وضعية مخلة بالحياء لا يعدو كونه رواية لتبرير الفعل الوحشي المقترف...لكل شخص حرية المعتقد ، وممارسة الشعائر الدينية من عدمه يدخل في شق العبادات الذي يحاسب عليه الخالق ، فما أحوجنا لتطوير شق المعاملات والرقي بسلوكاتنا التي يحاسبنا عنها الأفراد والمجتمع برمته.
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6 - لاحول ولا قوة الا بالله السبت 02 يونيو 2018 - 12:34
حتى لو كانو مجتمعين في دلك المكان بنية الفساد. لايحق لاي كان ان يعتدي عليهم بداعي شرع اليد هناك قانون وهناك شرع الله الدي اكبر من اي شيء " حتى واحد ما غادي يتدفن مع شي واحد وكل غايتحاسب بوحدو" ماهدا الهراء ؟ زعما هوما ملائكة ؟المسالة واضحة وضوح الشمس حيوانات بشرية اجتماعية مقطوعين من الكارو والحشيش بردو فالناس غدايد قطعتهم الله ياخد فيهم الحق والله ينزل عليهم اللعنة ولاد الحرام
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7 - مافاهم والو السبت 02 يونيو 2018 - 12:36
لاحول ولاقوة إلا بالله والله مابقينا فاهمين والو كل وشنو كايقول مابقينا عارفين شكون الظالم من المظلوم بالرغم من أن ليس لهم الحق باش يديرو شرع يديهم لو كان هادشي صحيح كون شدوه وعيطو للسلطة
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8 - قريب من المنطقة السبت 02 يونيو 2018 - 12:37
لممنعوش القانون تردعو العصا .....
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9 - يوسف السبت 02 يونيو 2018 - 12:39
الله يعطيكم الصحة ولكن راكم غادي تمشيوا لإستنطاق واحد واحد حينت هاد الفيديوا دليل على أنكم عارفين الأشخاص الملثمين ، للأسف
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10 - ماريا السبت 02 يونيو 2018 - 12:39
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على الأقل يستحيي .لم يعظم هذا الشهر الفضيل ولا الساكنة.
الله يهدي بني آدم.
تعظيم مشاعر الله من تقوى القلوب.
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11 - khalid السبت 02 يونيو 2018 - 12:39
هاد ناس خاسهوم يتعاقبوا حاتاش راه كاين المخزن فالبلد وخصوصا ملى عرفوه كىجى ديما الديك البلسة
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12 - hassan sima السبت 02 يونيو 2018 - 12:44
حسب المصرحين يبدو أنهـم يعرفون المعتدين سواء گان مدنب أو بريء فلا يحق لهـم مهـاجمته مادام المعتدون ترگو بصماتهـم على زجاج السيارة وجب الگشف عنهـم ومعاقبتهـم
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13 - ولد زايو السبت 02 يونيو 2018 - 12:46
مشكييييييييييييييييييلة ومعلقين معها المشاااااكيل. لا حول واخلاص. لكي يكون في علم البعض منا أن في المغرب وخاصة في البوادي اذا وجدوا شخصا في خلوة مع امرأة وعليهم شبهة الفساد سوف يأكل* الدق* وتسحب منه حتى سيارته. إحترم تحترم !! هذه هي ثقافة أهل الأرض. أما إذا جئت زائرا في نزهة مع زوجتك وظاهر عليك الإحترام سوف يتم تكريمك وربما اعطائك حتى بما تجنيه باديتهم من ثمار. هذا هو المغرب. إوى خافوا شويا يا أصحاب النفوس الضعيفة يا من جعلتموننا نخجل ونستحيي أن نقول نحن مغاربة أمام لي يسوى ولي مايسواش بسبب فسادكم أيها المرضى.
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14 - omar السبت 02 يونيو 2018 - 12:49
هادو باينا باغيين في السيد الخدمة. حافضين نفس الجواب هههه "بنادم قدام عيلاتو و والديه" ياك عاد و نتوما كاتقولو كان فالخلا. ما فهمنا والو مع هاد القوم. و اللثام علاش؟ و شرع يديكوم لاش؟ ديوه البوليس يتكلفو بيه.
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