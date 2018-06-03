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كُتّاب وآراء
معاناة مريرة لأم وابنها
الأحد 03 يونيو 2018 - 11:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - محمود الأحد 03 يونيو 2018 - 12:00
على هؤلاء المسؤلين أن يتقوا الله لرعاية مثل هؤلاء المعوزين.أسأل الله لهم الشفاء.
لاحول ولا قوة الا بالله
حالة تدمع لها العين
لاحول ولا قوة الا بالله
حالة تدمع لها العين
2 - الله لا يضيع اجر المحسنين الأحد 03 يونيو 2018 - 12:09
مشهد مؤثر ، جاء في تصريح الابن انه راسل الحكومات السابقة و كذلك الديوان الملكي و لكن لا حياة لمن تنادي ، انا على يقين انه سوف يجد الخير في المحسنين المغاربة من خارج المغرب وداخله اصحاب القلوب الرحيمة مزال الخير في الدنيا والله الغني وانتم الفقراء
3 - لم أقدر تكملة الفيديو الأحد 03 يونيو 2018 - 12:20
لاحول ولاقوه الا بالله الله يشفيك ويعافيك
4 - Mustapha.Allemagne الأحد 03 يونيو 2018 - 12:30
االه يشافيك اميمتي. واللي باغين يخسروا الملايير على موازين نتوما شوفوا الناس اش كتعاني اتقوا الله في هذا الشعب المقهور. مقاطعين موازين الى الابد.
5 - من المانيا الأحد 03 يونيو 2018 - 12:32
وا شوفو فلوس موازين و فلوس تقاعد النواب فين خاسها تخسر.
6 - lahcen الأحد 03 يونيو 2018 - 12:32
يا ليتنا ولينا في الغابة لا اله الا الله حشوما عيب وخا نكونو يهود اين العلم أين الرحمة اين المسئولية أين تم اين اين أين ليس بالسيارات الفارهة سندخل الجنة ولكن بالأعمال الصالحة وشكرا ( اهل العقول في راحة )
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