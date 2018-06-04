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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع بدر رامي

مع بدر رامي

الاثنين 04 يونيو 2018 - 00:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نادية الاثنين 04 يونيو 2018 - 00:52
شاب متربي وخلوق وموهوب اتمنى له كل التوفيق
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