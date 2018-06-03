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كُتّاب وآراء
رحيل أقدم مشجعي الجيش
الأحد 03 يونيو 2018 - 19:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - karim sweden الأحد 03 يونيو 2018 - 19:53
إنَّا لله وإنا لهو راجعون لاه إراحمو مسكين.
2 - omar الأحد 03 يونيو 2018 - 20:26
رحم الله الفقيد كان من المحبين اوفياء الجيش الملكي كان مشجع و فنان
3 - عبدالله بوكطب فاس الأحد 03 يونيو 2018 - 20:40
ان لله وان اليه راجعون كل نفس دائقة المت اللهم الهم اهله الصبر والسلوان
4 - محمد الزموري الأحد 03 يونيو 2018 - 20:41
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا و له
5 - xxxx الأحد 03 يونيو 2018 - 20:41
الله يىرحمو ويوسع عليه.نشكر ابناء الحي الدين ساهمو في مواساته.انا لله وانا اليه راجعون
6 - Deutschland الأحد 03 يونيو 2018 - 20:45
يا للأسف على عمر دهب في تشجيع فريق كروي ...الذي لم يعترف به ولو في آخر ثواني حياته
من هنا يكون الأخ سرحان رحمة الله عليه عبرة للآخر
((اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ))
من هنا يكون الأخ سرحان رحمة الله عليه عبرة للآخر
((اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ))
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