24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2705:1412:3116:1119:3921:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان الإسباني يطرد رئيس الحكومة (5.00)

  2. "فيفا" يرجح كفة أمريكا عن المغرب لتنظيم المونديال (5.00)

  3. العدل والإحسان أمام البرلمان (5.00)

  4. محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)

  5. مسلسل سعودي يصور المغرب وجهة للباحثين عن "المتعة الجنسية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رحيل أقدم مشجعي الجيش

رحيل أقدم مشجعي الجيش

الأحد 03 يونيو 2018 - 19:31

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - karim sweden الأحد 03 يونيو 2018 - 19:53
إنَّا لله وإنا لهو راجعون لاه إراحمو مسكين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - omar الأحد 03 يونيو 2018 - 20:26
رحم الله الفقيد كان من المحبين اوفياء الجيش الملكي كان مشجع و فنان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - عبدالله بوكطب فاس الأحد 03 يونيو 2018 - 20:40
ان لله وان اليه راجعون كل نفس دائقة المت اللهم الهم اهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - محمد الزموري الأحد 03 يونيو 2018 - 20:41
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا و له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - xxxx الأحد 03 يونيو 2018 - 20:41
الله يىرحمو ويوسع عليه.نشكر ابناء الحي الدين ساهمو في مواساته.انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - Deutschland الأحد 03 يونيو 2018 - 20:45
يا للأسف على عمر دهب في تشجيع فريق كروي ...الذي لم يعترف به ولو في آخر ثواني حياته
من هنا يكون الأخ سرحان رحمة الله عليه عبرة للآخر
((اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ))
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.