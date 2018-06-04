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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | يتيم وعاملات الفراولة

يتيم وعاملات الفراولة

الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - kerroun الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:21
لاحول ولاقوه الا بالله هاد الوزير معندوش علاش يحشم نحن نطلب من جلالة الملك التدخل وإنهاء هده المهزلة
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6
2 - el menani الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:36
آلايستوجب منك دالك التنقل الى إسبانيا عوض قراءة الصحف و تبسيط الموضوع
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