24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/06/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس
- الحوثيون يشترطون دفع الرواتب قبل المفاوضات
- البردة المصباحية في مدح خير البرية
- الإقصاء الممنهج للنساء .. من المسؤول؟
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي (5.00)
حملة المقاطعة .. رفض جشع الرأسمال الاحتكاري ودعوة للتغيير (5.00)
- "سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة" - (279)
- نائب يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة للمصالحة مع المغاربة - (108)
- الكعبي وبلهندة يَقودان المنتخب إلى فوز مُقنع أمام سلوفاكيا - (91)
- عاملات مغربيات يَهربن إلى الغابات خشية "انتقام" مشغلين إسبان - (74)
- العثماني: الإدارة تعرقل الجهوية.. و"البام" لن يفيد البلاد والعباد - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوراق امتحانات الباكالوريا
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 02:37