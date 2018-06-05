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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قوة في ملف بوعشرين

قوة في ملف بوعشرين

الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 12:34

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراد الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:04
المحامي الأخير تحس في طريقة كلامه انه يكذب ويبدو انه يستظهر ما يريد قوله وليس بوقائع يصفها
اللهم أني صايم
ان لم تستحي فاصنع ما شئت
والا ان الصبح قريب
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2 - المخزن ينتقم من بوعشرين الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 14:18
المخزن ينتقم من بوعشرين هذه هي الحقيقة التي أصبحت واضحة الان ...يجب ان يكون الشخص غبيا وسادجا ليصدق كل هذا السناريو المحبوك ...صحافي رفض الخضوع للمخزن فقالوا له سنتقم منك شر انتقام ....وها هم الان ينتقمون منه ...الفيلم سلا سيرو تنعسوا في انتظار ضحية اخر من ضحايا المخزن البليد
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