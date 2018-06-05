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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلامذة أكادير والباكالوريا

تلامذة أكادير والباكالوريا

الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 18:51

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 19:25
والله ان القلب ليبكي ،اش كات تنتاظرو من هاد الجيل اللي كاي يجاهر بالغش وبغا يوصل بالغش ،يعني غذا سأكون امام طبيب ومهندس ومحامي وموظف وبوليسي ومعلم ومفتش وتريسيان و شيفورو......غششششاشششة يا رب في هاذ الشهر المبارك الطف ببلدي المغرب. جيل خاويي.
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