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كُتّاب وآراء
احتجاج عمال سنطرال
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - hier الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:24
العمال المطرودين فقدوا البوصلة فالاحتجاج يجب أن يوجه إلى المشغل و التساؤل حول جدوي صندوق التعويض عن فقدان الشغل الذي طبلت و زمرت له الحكومة طويلا. للأسف خرجة فاشلة و وزير زاد الطين بلة. #مقاطعون
2 - الداودي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:25
هههه الداودي تاهوا بقدرة قادر اصبح عامل من عمال شركة سنطرال
3 - متهور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:25
بهدا المستوى الرديء لا اعرف كيف كان وزيرا التعليم العالي
متهور و انفعالي لا يصلح لشيء
متهور و انفعالي لا يصلح لشيء
4 - ismail الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:26
هذه المرة لم تتدخل القوة العمومية لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان كما كان يحدث سابقا
6 - barriuzito الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:26
على ما يحتج هولاء العمال المشكل هو ادارتهم التي ارادت البقر وحليب البقر . الحل بسيط جدا هو تخفيض الاسعار وبعد ذلك كل انسان حر ان يشتري الماركة التي يريد في تعبير ديمقراطي عريق. اما ان تطلبون منا شراء حليبكم فعذا هو الحنون بعينه .
7 - أبو محمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:28
وا خليه يرييييييب ونخضوه والله ما يدخل عندي لداري بالله
8 - جواد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:30
سنقاطع إلى أن تفلس سنطرال إن لم تتحقق مطالبنا.
مفهوم؟
مفهوم؟
9 - أم ريان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مقاطعون والله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل
10 - مقاطعوووون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:30
مقاطعووون وخا توقفو فعرافا 40مليون كولها معتبرتوهاش #مقاطعوووون
حتى نرضو بالثمن
حتى نرضو بالثمن
11 - wiaamm الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:32
دابا عاد بان ليهم الاقتصاد في خطر والعمال وداكشي فين كانوا ملي الشركات الآخرين العمال ديالها سرحوهم وشردوهم و جوعوا عائلاتهم ديك الساعة عجبهوم الحال او هاذوك ماشي مغاربة ولا ماكايساهمش في الاقتصاد حيث مصالحكم ما تضرراتش، الداودي الله يهديك النفاق النفاق النفاق الله يعطينا وجهك اذا كان عندك شي وجه
12 - issa الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:34
والله. حتى حشوم إلكنتو نتم خدمن وكديرو المضهرا أش يديرو الفقراء لي كشرو لحليب 5دراهم نيصف اليطر حشوم راه الفقير حس بداق
13 - Yasser الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:36
نحن مستمرون في المقاطعة وعلى العهد باقون
14 - Amanar Rifi الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:36
هادي هي ضربني اوسبق شكا، الداودي عوض ما يتحمل المسؤولية ديالو كوزير مكلف بالحكامة جاي تايضحك على المواطنين بهاد الخرجة ديالو، الله ايعطنا وجه هاد البواجدة اوخلاص، مابقينا عارفين شكون لشاد التسيير ديال هاد الحكومة.
15 - الأضرعي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:36
هل اصبحت حملة المقاطعة التي تهدف الى حماية القدرة الشرائية لأزيد من 32 ملون مغربي هي سبب معاناة عمال شركة سنطرال ؟ أم ان سبب محنتهم هو تعنت مدير شركتهم الذي يعميه الجشع ويرفض تقليص هامش ارباحه والتقليص من ثمن المنتوج ؟؟
اصبح واضحا للعيان ان سياسة كسر العظام والابتزاز التي ينهجها مسؤولو شركة سنطرال لدفع الشعب للتراجع عن حملة الكرامة لن تنجح ، فقد قال الشعب كلمته وما على الشركات إلا الرضوخ لإرادته...
اصبح واضحا للعيان ان سياسة كسر العظام والابتزاز التي ينهجها مسؤولو شركة سنطرال لدفع الشعب للتراجع عن حملة الكرامة لن تنجح ، فقد قال الشعب كلمته وما على الشركات إلا الرضوخ لإرادته...
16 - سعيد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:39
مجرد سؤال شركة سنطار شركة خاصة ام شركة تابعة للدولة . اين هي حرية المنافسة نحن احرار نقاطع اي شرك نريد . صراحة ماينشر في الفايسبوك ان مسؤولين الكبار لهم رأسمال في شركة يتاكد بفعالهم للوقف مقاطعة مشروعة .
لو كانت مقاطع تشمل شركة جودة هل كان رد فعله سيكون مثل هاذا ??????
اخي توقف عن العمل هو ومايقرب 200 اجير اين رد دولة لمحاربتهم من الضياع والتشرد ام ان شركة مشغلة لهم ليس لهم فيها رأسل مال
لو كانت مقاطع تشمل شركة جودة هل كان رد فعله سيكون مثل هاذا ??????
اخي توقف عن العمل هو ومايقرب 200 اجير اين رد دولة لمحاربتهم من الضياع والتشرد ام ان شركة مشغلة لهم ليس لهم فيها رأسل مال
17 - ولد زايو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:39
أجور العمال في سنطرال ما بين 2000 و5000 درهم أما ثمن الحليب ومشتقاته فهو غالى ومرتفع في السوق المغربي زائد الإمتيازات الضريبية التي تحصل عليها الشركة. السؤال هنا لماذا في في أوروبا بداية من الجارة الإسبانية إلى أقصى شمال أوروبا ثمن الحليب ومشتقاته أرخص من ما تعرضه هذه الشركة في المغرب رغم أجور العمال في أوروبا يتراوح ما بين 15000 درهم إلى 20000 درهم. أي ما بين 1500€ إلى 2000€. يعني هذه الشركة وكل الشركات المستثمرة في المغرب غير (*كيحشيو*) ألقاو الحكومة مامسوقاش والشعب امدوخ ولكن راه فاق ماتخفوش!!!!
18 - حمو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:41
كنتمى يسجل الجميع عدم تواجد وغياب مطلق لأمنيين أو أي مزاحمة أمنية كما جرت العادة.. أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى حقيقة تواطأ الداخلية ودولة الجلايخ. "واش هادي دولة ولافيرمة ديال سيادتهم؟"
19 - simo الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:44
هناك بعض التصريحات بعض العمال تسيء لهم أكثر من إستعطاف المقاطعين. فمثلا تدخل بعض العمال في قناة 2M لما تكلم عن المضايقات التي يتعرض لها بعض الموزعين من طرف المواطنين ووصفهم ب المسمون بالمقاطعبن وهذا مصطلح تحقير لأن المقاطعة موجودة ومؤثرة. فعوض الإتجاه للحكومة ولمسؤول بالشركة الذين كانوا من الأسباب في التصعيد بدؤوا يرمون بالمسؤولية للشعب. فهذه المنتوجات أصبحت تشبه المحرمات ولكي تكون المصالحة وتصفى الأجواء ويعود العمال لنشاطهم وكسب رزقهم يجب طرد كل مسؤول أو وزير الذي صب الزيت على النار. فالعامل من الشعب أما الوزراء فهم وزراء وليسوا من الشعب وهذا من إعترافهم.
20 - said الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:46
كل يبكي على ليلاه هكذا تحرك لساني وهو يشاهد هذه المسرحية للاسف حتى واحد ما عارف اش كايدير والا اش تيقول . كل مشغول بنفسه و مصلحته : أنا وبعدي الطوفان. لو كان هؤلاء العمال فاهمين ما يجري لكانوا هم المقاطعون الأوائل لما تنتجه شركاتهم . حتى تكون كلمة الشعب واحدة ويد الشعب واحدة . أنتم بدفاعكم عن أنفسكم تدافعون عن مصلحة مستخدميكم الذين استنزفوا طاقاتكم ومجهوداتكم بأبخس الأثمان . وا أسفاه لاحياة لمن تنادي
21 - مول الحانوت الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:48
بغنا حقنا فتروة ديالنا فين الذهب والفسفاط وزيد وزيد
22 - عبد الحكيم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:50
كفى من مغالطة المغاربة و تحوير مطالبه المطنقية الى استدرار عواطفه و مصادرته عن المطلوب!!،
الشعب المغربي يريد ان تصبح الاثمان في سقف منطقي،وليس بسعي الشركة للاستغناء المبالغ فيه،ولهذا قاطع المنتوجات،وان كنتم تعانون كعمال و تخافون من الطرد و التشريد،فهناك الملايين من المغاربة لا يجدون لقمة رغيف و ليس باستطاعتهم شراء نصف لتر من الحليب لابنائهم،واما الخوف على افلاس الشركة و التباكي على الشعب،من اجل الاكتواء بنار الغلاء واللاجودة،فهذه انانية لا مثيل لها،فالشعب يريد التعامل بمطنق رابح رابح،وليس العكس،
واما ان كان البعض يرى في المقاطعة،قطعا لارزاق الناس،فاول الرزق على الله كما تقولون بافوهكم،وكما وجدتم عملا في الشركة المذكورة،ممكن ان تجدوه في مكان اخر،واما ان كنتم تنظرون الى المقاطعة على انها قسوة من الشعب و تستغلون عواطفهم الدينية للتراجع،فيوسف قال لاخوانه يوم ان جاؤوه طلبا للمعونة"ااتوني باخ لكم من ابيكم فان لم تاتوتي به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون"فلو اخدنا بعين الاعتبار مغالطاتكم المطنقية،لكان لزاما ان نشرب الخمر و ندخن لكي لا تقفل الشركات و ندخل للمراقص لانها سوق للعمل ايضا تعيل اسر
الشعب المغربي يريد ان تصبح الاثمان في سقف منطقي،وليس بسعي الشركة للاستغناء المبالغ فيه،ولهذا قاطع المنتوجات،وان كنتم تعانون كعمال و تخافون من الطرد و التشريد،فهناك الملايين من المغاربة لا يجدون لقمة رغيف و ليس باستطاعتهم شراء نصف لتر من الحليب لابنائهم،واما الخوف على افلاس الشركة و التباكي على الشعب،من اجل الاكتواء بنار الغلاء واللاجودة،فهذه انانية لا مثيل لها،فالشعب يريد التعامل بمطنق رابح رابح،وليس العكس،
واما ان كان البعض يرى في المقاطعة،قطعا لارزاق الناس،فاول الرزق على الله كما تقولون بافوهكم،وكما وجدتم عملا في الشركة المذكورة،ممكن ان تجدوه في مكان اخر،واما ان كنتم تنظرون الى المقاطعة على انها قسوة من الشعب و تستغلون عواطفهم الدينية للتراجع،فيوسف قال لاخوانه يوم ان جاؤوه طلبا للمعونة"ااتوني باخ لكم من ابيكم فان لم تاتوتي به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون"فلو اخدنا بعين الاعتبار مغالطاتكم المطنقية،لكان لزاما ان نشرب الخمر و ندخن لكي لا تقفل الشركات و ندخل للمراقص لانها سوق للعمل ايضا تعيل اسر
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