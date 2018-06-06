24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/06/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:26
|05:13
|12:31
|16:11
|19:40
|21:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- الكاميرا الخفية بين الحرية والسخرية
- ابنتي كُوني صحافية، ولا تخافي !
- الحكومة التركية تخلط "صاحبة الجلالة" والعمالة
- التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين
- الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل
التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)
التفاؤل يسود وسط تلاميذ الرباط في أوّل أيام امتحانات الباكالوريا (5.00)
- وزير الفلاحة: إتلاف الحليب في "القوادس" أمر خطير يحز في القلب - (280)
- انضمام وزير إلى احتجاج عمال "سنطرال" يغضب رئيس الحكومة - (217)
- أخنوش يحذر من تداعيات حملة المقاطعة على الفلاحين الصغار - (176)
- الداودي يشارك في احتجاج عمال "سنطرال" لإيقاف حملة المقاطعة - (162)
- وقفة الداودي مع عمال "سنطرال" تضع وزير الحكامة تحت المقصلة - (160)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ستيام تستثمر في حافلات ذكية
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 15:20