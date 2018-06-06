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كُتّاب وآراء
مغاربة واحتجاج الداودي
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - meme الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:39
بدل ان تبحث الحكومة عن حل يرضي الشعب اولا و الشركة ثانيا و الاقتصاد ثالثا ادلو دلوهم اللي هو الداودي في المائ العكر حكومة بعيدة كل البعد عن السياسة و الحكامة و تدبير الامور لا علاقة لهم بااحقل السياسي و فعلا واد طبيب الاخرين كانوا يعانون البطالةو في عشية و ضحاها وجدوا انفسهم وزرائ
3 - جليل نور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:46
لا أفهم أي جرم ارتكب الداودي بوقوفه دقائق تضامنا مع عمال متضررين من نتائج مقاطعة حليب سنتزال..العمال من حقهم التعبير بالوسائل السلمية كما فعلوا عن موقفهم مما آلت إليه الحملة من نتائج وخيمة على أسرهم..أتوقع مزيدا من التظاهر و الإعتصام تقوم به فئات أخرى من العمال و الفلاحين..و لا أظن أن المقاطعين ذوي النوايا الحسنة سيعتبرونهم أعداء..الجميع يقف في نفس الخندق ضد الهشاشة و غلاء المعيشة و التهميش..معركة لم تبدأ اليوم فقط بل هي استمرار لنضال بالوجه المكشوف بدأ قبل ظهور الفايسبوك و قد أدى و يؤدي أبناء الشعب الثمن غاليا لجهرهم بالمظلومية و صراخهم بالمطالبة بحقوقهم كمواطنين كاملي المواطنة..بدل الإهانة و الإستخفاف لنتضامن مع العمال و الفلاحين المتضررين من جشع الرأسمالية سواء "الوطنية" أو الأجنبية..يدا في يد مقاطعين و متضامنين لسد الطريق على من يحاول زرع التفرقة بيننا.
تعليق غير لائق
-17
4 - ziane الأربعاء 06 يونيو 2018 - 16:57
انه بلد الاستثناء في كل شيء سبحان الله حتى في المهام المخولة للحكومة حيث اختلط عليها الامر ولم تعد ما هو دورها اصلا بالرجوع الى خرجة الوزير الداودي او حتى قبل دلك فانني اصبحت انتظر تغييرات جوهرية فيما يخص تلقين دروس العلوم السياسية حيث وجب اضافة الدور الجديد للحكومات و ليس تلك المفاهيم التقليدية التي تقوم بها الحكومات عادة فنحن بلد الاستثناء ما عساي اقول بهدلت السياسة برفع الباء و السياسيين
5 - temari الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:07
اولا لازم نعرف ان الداودي يحمل الجنسية الفرنسية لهذا فهو يدافع عن شركة بلادو وهذه تعتبر خيانة للشعب المغربي فكبف لوزير ان يخون شعب المغرب وشعب بلده الاول ويدافع عن شركة بلده الثاني فانا اطلب من هذا الوزير ان يقدم استقالته فورا بدون تردد لانه خان الشعب المغربي ويدافع عن الشعب الفرنسي
6 - الى تعليق3 الأربعاء 06 يونيو 2018 - 17:10
الداودي تيخلصوه المغاربة 8 مليون را ماشي سنترال لي تتخلصو,من حقو يجيه ثمن الحليب رخيص ومن حقو يحب الشركة لكن ماشي من حقو ياخد فلوس المغاربة ويكون ضدهم
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