24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1119:4121:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين (5.00)

  2. الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل (5.00)

  3. "أولاد بن عريف" يرفضون استعادة "مقدم معزول" (5.00)

  4. طرد مستخدمين يخرج نقابيين للاحتجاج بسطات (5.00)

  5. المنتخبات الإفريقية تطمح إلى "المربع الذهبي" في مونديال روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العمراني وإعفاء الداودي

العمراني وإعفاء الداودي

الخميس 07 يونيو 2018 - 02:49

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - صنطيحة السياسة الخميس 07 يونيو 2018 - 03:27
آآش هاد المسرحية دابا ؟؟؟

الشعب يطالب بنقص المعيشة ... ولحد الآن ما باين حتى حل قدماتو الحكومة ...

بالعكس كل مناوراتها لربح الوقت في حين الشركات تربح الملايين خصوصا المحروقات اللي زادو فيهم مؤخرا...

دابا ادا بدلنا الداودي خاصنا واحد شهر آخر باش يديرو تعديل + شهرين أخرى باش الوزير الجديد يشد بلاصتو مزيان ويدير لجان تحقيق .. .


المهم يجرجرو بينا العام باش يسالي ... الحكومة تريد ضمس القضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - شهم الخميس 07 يونيو 2018 - 03:29
ما راضيينش يعتارفو ان صوت الشعب بدا كايتسمع بزز منهم. و التكبر و الاستعلاء على الشعب زعما حنا مكانسوقوش ليهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - Med. الخميس 07 يونيو 2018 - 03:32
هذي رقم مميز من ارقام المقاطعة نتمنى ارقام اخرى انشاء الله .والمحاسبة تم المحاسبة . جملة عفى الله عما سلف.قديمة مبغينهاش.الجملة المفيدة هي الجراءة في المحاسبة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - خرالللل الخميس 07 يونيو 2018 - 03:36
هاده سينما دفع بها تجار الدين لببينوا للشعب المغربي اننا َمعكم وهادا يعد نفاقا راه الشعب المغربي راه عاق وفاق بكم. لانكم لا تستهلون الثقة التي وضعها فيكم. اما وزيركم فليدهب الى مزبلة التاريخ والي السعير بادن الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - khouribga الخميس 07 يونيو 2018 - 03:45
الوزير تعرض للاساءة والتجريح ؟؟؟ واو!!! اي تخلف واي جهل هذا ,اليوم نرا العجاءب . دونالد ترامب ومن لا يعرفه يتعرض للانتقاد كل يوم بل وفي اتفه الاشياء حتى في تسريحة شعره لم نرى الحزب الجمهوري يستنكر , و حزب تجار الدين اليوم يستنكر انتقادات الشعب لموقف مشين بدر من احد وزراءه, ما هذا التخلف , هذا اكبر دليل على ان حرية التعبير تعتبر جريمة من طرف تجار الدين ومهما ادعوا الحذاتة سيظلون ظلاميين يعتبرون انفسهم منزهين عن الانتقاد ,قال ليك مهما اخطئ الوزير , الاساءة والسب ووووو غير مقبول والسيد الوزير لي باغي اقطع الغاز على الشعب , او زايدها منظم مسرحية مع رباعة سنطرال قدام البرلمان هادشي مقبول مبقى ما يتقال مع هاد العشابة لي حنا صوتنا عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - meme الخميس 07 يونيو 2018 - 03:48
لم يتم اعفائه بل استقال و فرق بين هذا و ذاك الاعفائ ستضمنون له الاجرة اما الاستقالة فلا يلوي علئ شئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.