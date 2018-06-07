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كُتّاب وآراء
العمراني وإعفاء الداودي
الخميس 07 يونيو 2018 - 02:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - صنطيحة السياسة الخميس 07 يونيو 2018 - 03:27
آآش هاد المسرحية دابا ؟؟؟
الشعب يطالب بنقص المعيشة ... ولحد الآن ما باين حتى حل قدماتو الحكومة ...
بالعكس كل مناوراتها لربح الوقت في حين الشركات تربح الملايين خصوصا المحروقات اللي زادو فيهم مؤخرا...
دابا ادا بدلنا الداودي خاصنا واحد شهر آخر باش يديرو تعديل + شهرين أخرى باش الوزير الجديد يشد بلاصتو مزيان ويدير لجان تحقيق .. .
المهم يجرجرو بينا العام باش يسالي ... الحكومة تريد ضمس القضية
الشعب يطالب بنقص المعيشة ... ولحد الآن ما باين حتى حل قدماتو الحكومة ...
بالعكس كل مناوراتها لربح الوقت في حين الشركات تربح الملايين خصوصا المحروقات اللي زادو فيهم مؤخرا...
دابا ادا بدلنا الداودي خاصنا واحد شهر آخر باش يديرو تعديل + شهرين أخرى باش الوزير الجديد يشد بلاصتو مزيان ويدير لجان تحقيق .. .
المهم يجرجرو بينا العام باش يسالي ... الحكومة تريد ضمس القضية
2 - شهم الخميس 07 يونيو 2018 - 03:29
ما راضيينش يعتارفو ان صوت الشعب بدا كايتسمع بزز منهم. و التكبر و الاستعلاء على الشعب زعما حنا مكانسوقوش ليهم .
3 - Med. الخميس 07 يونيو 2018 - 03:32
هذي رقم مميز من ارقام المقاطعة نتمنى ارقام اخرى انشاء الله .والمحاسبة تم المحاسبة . جملة عفى الله عما سلف.قديمة مبغينهاش.الجملة المفيدة هي الجراءة في المحاسبة .
4 - خرالللل الخميس 07 يونيو 2018 - 03:36
هاده سينما دفع بها تجار الدين لببينوا للشعب المغربي اننا َمعكم وهادا يعد نفاقا راه الشعب المغربي راه عاق وفاق بكم. لانكم لا تستهلون الثقة التي وضعها فيكم. اما وزيركم فليدهب الى مزبلة التاريخ والي السعير بادن الله.
5 - khouribga الخميس 07 يونيو 2018 - 03:45
الوزير تعرض للاساءة والتجريح ؟؟؟ واو!!! اي تخلف واي جهل هذا ,اليوم نرا العجاءب . دونالد ترامب ومن لا يعرفه يتعرض للانتقاد كل يوم بل وفي اتفه الاشياء حتى في تسريحة شعره لم نرى الحزب الجمهوري يستنكر , و حزب تجار الدين اليوم يستنكر انتقادات الشعب لموقف مشين بدر من احد وزراءه, ما هذا التخلف , هذا اكبر دليل على ان حرية التعبير تعتبر جريمة من طرف تجار الدين ومهما ادعوا الحذاتة سيظلون ظلاميين يعتبرون انفسهم منزهين عن الانتقاد ,قال ليك مهما اخطئ الوزير , الاساءة والسب ووووو غير مقبول والسيد الوزير لي باغي اقطع الغاز على الشعب , او زايدها منظم مسرحية مع رباعة سنطرال قدام البرلمان هادشي مقبول مبقى ما يتقال مع هاد العشابة لي حنا صوتنا عليهم
6 - meme الخميس 07 يونيو 2018 - 03:48
لم يتم اعفائه بل استقال و فرق بين هذا و ذاك الاعفائ ستضمنون له الاجرة اما الاستقالة فلا يلوي علئ شئ
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