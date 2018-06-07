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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أصداء من امتحانات الباك

أصداء من امتحانات الباك

الخميس 07 يونيو 2018 - 10:10

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1 - الساخي الخميس 07 يونيو 2018 - 11:33
خاصهوم أخوووا يرخفو علينا...
الماتش (الماط) داز امشنشط أخوووا
الدراري زكيو معانا شوية البلاد راها محتاجاكوم
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