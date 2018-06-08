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كُتّاب وآراء
حديث العلوي عن الدليمي
الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبدالله الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:04
كلام الأخ صحيح ان الدليمي في الاول مان مواطنا مغربيا حرا ويدافع عن مصلحة البلاد ولكن عندما حط رجليه بجوج او عطاه الملك الحسن التاني الله يرحمه السلطة الكاملة دخله الشيطان او بدا تا يبان ليه الملك لي تاق فيه بحال والو .
اطرح السوالً على الأخ ! الدليمي في الاخير كان يخدم المخابرات المغربية والسي اي اي دوبل ايجنت وحرب الصحراء ضد البوليزاريو مات عدد من جنودنا المغاربة بسببه لانه باعهم وخدعهم وفِي الاخير بغا يطحن الملك الاه يرحمه او الرءيس الفرنسي ميتيرون وانقلبت عليه السئ اي اي وباعته وأخبرت الملك ، هل هاذا صحيح يا صديق الدليمي ؟ كل الجنيرالات الذين وضع التقة فيهم الملك الحسن التاني الله يرحمه طغو وغرر بهم الشيطان ورادو الانقلاب عليه والحمدلله فشلو لانهم كانو من اكبر الخوانة والشعب كان عندو الزهر كبير ام كن كنّا او أصبحنا دولة تحكمها الديكتاتورية العسكرية بحال الجارة الخبيتة.
شخصيا ما عمرني كنت مع المخابرات وهاذا انه الا سوْال اطرحه على الأخ الكريم وأتمنى ان تكون معلوماتي صح لهاذا اريد جوابا صادقا.
اطرح السوالً على الأخ ! الدليمي في الاخير كان يخدم المخابرات المغربية والسي اي اي دوبل ايجنت وحرب الصحراء ضد البوليزاريو مات عدد من جنودنا المغاربة بسببه لانه باعهم وخدعهم وفِي الاخير بغا يطحن الملك الاه يرحمه او الرءيس الفرنسي ميتيرون وانقلبت عليه السئ اي اي وباعته وأخبرت الملك ، هل هاذا صحيح يا صديق الدليمي ؟ كل الجنيرالات الذين وضع التقة فيهم الملك الحسن التاني الله يرحمه طغو وغرر بهم الشيطان ورادو الانقلاب عليه والحمدلله فشلو لانهم كانو من اكبر الخوانة والشعب كان عندو الزهر كبير ام كن كنّا او أصبحنا دولة تحكمها الديكتاتورية العسكرية بحال الجارة الخبيتة.
شخصيا ما عمرني كنت مع المخابرات وهاذا انه الا سوْال اطرحه على الأخ الكريم وأتمنى ان تكون معلوماتي صح لهاذا اريد جوابا صادقا.
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