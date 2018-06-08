24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/06/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:31
|16:12
|19:41
|21:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- مترو العاصمة الروسية موسكو .. "قصور ستالين" تحت الأرض
- ارتفاع الإصابات بلدغات الأفاعي والعقارب في وزان
- تـسـونامي ملكي يقْـتَـلِعُ الحكومة ويجْـتـثُّ الفـساد
- أين المعارَضةُ البنّاءة؟
- عبد الحليم بلعروسي .. رائد للصناعة التقليدية المغربية بالديار العُمانية
- هل استغل "العدالة والتنمية" المقاطعة لتصفية "حسابات سياسية"؟ - (100)
- معلقون: إعفاء الداودي لن يوقف المقاطعة .. وخفض الأسعار أولوية - (93)
- الملف الأمريكي يتقدم على نظيره المغربي لتنظيم مونديال 2026 - (81)
- رئيس الحكومة يتجاهل مطالبة الداودي بإعفائه من مسؤولياته الوزارية - (64)
- آراء في استقالة الداودي - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انسحاب دفاع بوعشرين
الجمعة 08 يونيو 2018 - 03:05