24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/06/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:31
|16:12
|19:41
|21:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- الاحتقان الاجتماعي والسيناريوهات الممكنة
- أفول الإسلاموية بالمغرب
- المنتخب المغربي يتسلح بالطموح والتفاؤل لعبور "مجموعة الموت"
- تسبيحات -23- رمضانية
- ألم تعد آليات حجب الثقة عن الحكومة قائمة؟
التاريخ المحاصر ـ 23 ـ .. إرادة تحرير شمال إفريقيا عند الخطابي (5.00)
معلقون: إعفاء الداودي لن يوقف المقاطعة .. وخفض الأسعار أولوية (5.00)
- حزب العدالة والتنمية ينفي طلب الداودي إعفاءه من منصبه الوزاري - (130)
- الداودي: لم أقدّم إلى "العدالة والتنمية" طلب إعفاء من المهام الوزارية - (103)
- معلقون: إعفاء الداودي لن يوقف المقاطعة .. وخفض الأسعار أولوية - (101)
- الملف الأمريكي يتقدم على نظيره المغربي لتنظيم مونديال 2026 - (93)
- إضافة ساعة إلى توقيت المغرب يوم 17 يونيو - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مع محامي ولد الفشوش
الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
1 - تازي حر الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:34
هل هاته هي دولة الحق و القانون¿¿¿ اين العدل¿¿لي عندوالفلوس يقتل و يطحن و لي معندوش تديوه الحبس
2 - غيلان قدور الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:36
اجراء متعمد ومدروس !!هكذا يتم استفزاز أبناء الشعب باحكام وقرارات داءما لصالح أهل النفوذ ورموز الفساد وخدام الدولة ولوبي المال والسياسة !!!مما يولد الحكرة والحقد وتقطيع أوصال المجتمع !!
الى أين والى متى !!!
الى أين والى متى !!!
3 - عبدو من الرباط الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:37
ما دمت في المغرب فلن أستغرب للأحكام الصادرة مهما كان مرتكبها
4 - محمد الدانمارك الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:39
البراءة مستحقة؟؟؟؟؟اي براءة تتحدث عنها يا سيدي؟الفيديو يوثق ان ولد الفلوس اخل بالنظام ...وارتكب عدة جنح...فيجب ان يطبق في حقه القانون...كفانا كفانا أباك صاحبي...
5 - hakim الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:39
وما دخل عائلته في الجريمة التي قام بها ، لو اننا في دولة تحترم العدل والإنسان لمكت في السجن لخمس سنوات على الأقل ، كيف يقوم هذا المجرم بقيادة سيارة في حالة سكر وتحت تأثير المخدرات وإهانة الأمن بالدليل القاطع يعني صوت وصورة ثم يبرئ ، ااااااه فهمت ابن الدرهم ، ومن يكون الدرهم نحن نعلم تلك العاءلة وما شابههم من اصحاب الريع ، لك الله أيها المواطن الفقير ، انشري يا هسبريس من اجل المصداقية شكرا.
6 - baha الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:41
يستحق لو ان ولده عايش مكانش يدير هدشي ليس ابن الفشوش انه يتصرف في تروته التي ورتها من المرحوم المناظل
7 - ibra الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:42
C vrai 13 mois de prison C est trop. Dégâts matériels pas de victimes.
8 - رشيد من فرنسا مغربي الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:44
راه حتا أجدادي قدموا الكثير للوطن ، والوطن قدم لهم الزرواطة والحكرة والتهميش ، ناس ايت باعمران وسوس المهم أجدادنا الذين ماتوا في سبيل الوطن راهم ولادهم كيعانيو الفقر أما ولاد الفشوش بحال هذا واخرون بحال الداودي وبنكيران واخنوش وزيد وزيد راه حكام البلد عطاوهم امتيازات وأموال وتقاعد مدى الحياة ، نرجو من حكام البلد الالتفات للشعب راه كيموت في صمت وبغينا حقنا ف الثروة ، المرجو أن تنشروا تعليقي من فضلكم وعاش الشعب الحر والموت لناهبي أموال الشعب ، وشكرا
9 - طالب كلبة القانون بمكناس فاسي الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:49
بصفتي طالب القانون ... القانون الذي يوجد على الاوراق ولا يطبق لا يجب ان يحترم ... و هادشي اللي كانشوف فهاد النازلة... ما علاقة الاسرة تكون وطنية او لا بالجرم اللي دار؟ المغرب من طنجة للكويرة وطنيوون و اللي دار الدنب يستاهل العقوبة .. ملي ولا القانون كيطبق على الفقير هذا في قمة الانحطاط ... دعيو معاي نجح فمباراة القضاء .. ان شاء الله وخا يجي الوزير ما نعقل عليه ولا خوياا. .. كلشي فحال فحال درتي شي حاجة خارج القانون تستاهل العقوبة .. ماشي الرشوة بالملاين و تخرج براءة.
11 - red1 الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:52
كل قليل تربية كيتخبا ورا اسم عايلتو كون كان ولد الشعب متعقلوش عليه . المجرم مسجل صوت وصورة وتعدا على الشرطة وقاليك براءة مستحقة . يحيى العدل في المغرب
12 - mohamed kanfour الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:52
حتي ابنا ء الجنود اللي في السجن خصهوم براءة قاومو من أجل الوطن
13 - ريفي الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:53
و الزفزافي...متهم ليس بريء لحد الآن..السبب : كونه وطني أيضا بفضحه للمفسدين و كون عائلته وطنية أيضا...التناقض ...إنتظروا الثورة يا أصحاب الكراسي و السلطة لكي تعصف بكم واحدا بواحد
14 - أنوار الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:54
كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب. الملف قد تم الحكم فيه لماذا تذكرنا بنسبه. حسب منطقك فانت ترسخ لفكرة ولد الفشوش وباك صاحبي. هل من كان أباه صالحا له الحق في خرق القانون. اتفق معك في نقطة واحدة الا وهي أن هناك من الحوادث المميتة التي لم تصل عقوبتها إلى هذا الحد. ولكن كل ذلك نتيجة منطقك الذي يتقاسمه معك كبارات البلد.
15 - جف القلم الجمعة 08 يونيو 2018 - 16:54
باز اسيدي باز رحمة الله عليك يا وطني العزيز.
16 - مدوخ الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:00
لم تعد عندنا سلطة القانون بل سلطة الفيديو والصورة والفيسبوك.
17 - ولد الشعب الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:06
الاغنياء في هاته البلاد كلهم ابرياء وطنيون وقدموا تضحيات للوطن واولاد الشعب المزاليط كلهم خونة و معمرين الحباسات ولد الفشوش مظلوم مسكين هو غادي يرفع الدعوى على الدولة برد الاعتبار وهي غير الاهانة ديال رجال الامن موثقة بالفيديو والقاضي كيعطيه البراءة بلا السياقة فحالة سكر وزد على ذالك ويحيا العدل في بلاد المغرب
18 - باحث عن الحقيقة الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:09
شكرا للمحامي على المرافعة الموفقة من حيث التماس الاعذار لموكله . فقط للاشارة ان المغاربة كلهم باستثناء الخونة كانوا وطنيين وقدموا ارواحهم واهليهم فداء للوطن ونعتقد ان واد الفشوش او احدا من عائلته الكبيرة لم يسجل على لوائح المشاركين في المسيرة الخضراء لتحرير الاراضي المغربية
فلا يزايد احد على احد فالوطن للجميع والكل يضحي ومستعد ليضحي من اجل الوطن
فلا يزايد احد على احد فالوطن للجميع والكل يضحي ومستعد ليضحي من اجل الوطن
19 - عبدالله بن محمد الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:09
ولدالفشوش ايضا قدم الكثير للوطن باهانته لرجال الامن والسكر والعربدة لكن اذا وقعت هذه الحالة لأبناء الشعب هل سيكون نفس الحكم؟؟؟؟؟؟؟؟!
21 - باسو اوموني الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:10
في الدول المتقدمة الكل سواسية امام القانون .المغرب فهناك بشر من الدارجة الاولى ثم التانية ثم الثالثة .هناك اشخاص فوق القانون وهنالك اشخاص تحت القانون.نحن في المغرب لا تستغرب.
22 - نحن المجرمون الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:13
يتسبب في حادث سيارة و هو مخمور و يتم تزوير المحضر و في الأخير تتم تبرئته......عدالة سريالية بامتياز.
23 - الوطن للأغنياء..... الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:15
الوطن للأصحاب (الدرهم) والوطنية لولاد الشعب المسحوقين قالك إسبانيا داتلهم رزقهم !!!!!! إن لم تستحي فافعل ماشئت لك الله يا وطني
24 - ابن الريف الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:18
إنه القضاء المغربي المستقل و النزيه يا سادة !!
الجريمة موثقة بالصوت والصورة ومع ذلك تم الحكم بالبراءة فقط لكون عائلة ثرية!!
الجريمة موثقة بالصوت والصورة ومع ذلك تم الحكم بالبراءة فقط لكون عائلة ثرية!!
25 - كابتن ماجد مقاطع الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:20
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نموذج ﻷوﻻد العائلات الوطنية . زمن الرويبضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق فيه الكاذب و يخون فيه اﻷمين . الفلوس كادير الطريق في البحر. زمن المال. عندك المال كتساوي أو تشري المحكمة المغربية. الشعب ابمداويخ ليه الله.
26 - المراقب الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:21
كيف يعقل أن هذا الشخص كان يقود و هو يُعاقر الخمر و هي جريمة خطيرة جدا و تابثة بتسجيل فيديو مصور معرضا بذلك حياة الناس للخطر ؟؟
ثم يقول هذا المحامي أن هناك تحامُل على الشخص
و المتهم بريئ حتى تتبث إذانته !!!
مجرد السكر تحت تأثير مخدر بأمريكا أو أوروبا عقوبتها مشددة جدا و لن تفع عائلتك في إنقاذك منها
الجريمة تابثة و موثقة بفيديو ثم يأتي هاد المحامي سامحه الله ليتحدث عن أسلاف الجاني و عائلته بالصحراء و الإستعمار
و هو بذلك يخبر المغاربة أنه إن كنت من عائلة معروفة و ثرية فيمكنك أن تتسيب كما يحلو لك و تسوق سيارتك مع قارورة خمر و تتبث الجريمة بتسجيل فيديو
و بعدها تخرج براءة . !!
و إذا حدث و قلت شيئا فأنت تتحامل على الشخص فقط
الحاصول، الهربة لمن إستطاع
و لا حول ولا قوة إلا بالله
ثم يقول هذا المحامي أن هناك تحامُل على الشخص
و المتهم بريئ حتى تتبث إذانته !!!
مجرد السكر تحت تأثير مخدر بأمريكا أو أوروبا عقوبتها مشددة جدا و لن تفع عائلتك في إنقاذك منها
الجريمة تابثة و موثقة بفيديو ثم يأتي هاد المحامي سامحه الله ليتحدث عن أسلاف الجاني و عائلته بالصحراء و الإستعمار
و هو بذلك يخبر المغاربة أنه إن كنت من عائلة معروفة و ثرية فيمكنك أن تتسيب كما يحلو لك و تسوق سيارتك مع قارورة خمر و تتبث الجريمة بتسجيل فيديو
و بعدها تخرج براءة . !!
و إذا حدث و قلت شيئا فأنت تتحامل على الشخص فقط
الحاصول، الهربة لمن إستطاع
و لا حول ولا قوة إلا بالله
27 - مستفسر الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:21
على العموم شيء منطقي ما تقدم به الأستاذ رغم بعض الثغرات. الا انه في اطار حق الرد المرجو ادراج دفوعات الطرف الآخر. لكي لا انسى:كفانا من الحكم على افعال الاشخاص بانسابهم.الكل سواسية امام القانون.
28 - يونس الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:24
القانون لا بعترف بالنسب القانون فوق الكل. تم إقالة قاضي فالولايات المتحدة بسبب حكمه!!!
29 - aziz الجمعة 08 يونيو 2018 - 17:28
حشوما عليك ان تقول قرينة البراءة مناسبة للفعل
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29