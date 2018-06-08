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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رفقة عبد القادر السيكتور

رفقة عبد القادر السيكتور

الجمعة 08 يونيو 2018 - 22:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - midkor الجمعة 08 يونيو 2018 - 22:45
واحنا كذلك بنحبك . بالله ! حق الله العظيم
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2 - عدول الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:13
فنان متواضع وتلقائي خفيف على القلب
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