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كُتّاب وآراء
التحرش بعاملات الفراولة
الأحد 10 يونيو 2018 - 01:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - افران الاطلس المتوسط الأحد 10 يونيو 2018 - 01:33
دولتنا لم تتحرك في هذا المجال امر خطير جدا مواطنينا يتعرضن في اسبانيا وايطاليا للاغتاب والتحرش . اصبح من الضروري دولتنا ان تتحرك وتضغط على الحكومة الاسبانية ومتابعة الملف عن قرب وبدقة لحماية مواطنينا في المهجر .
2 - كريم الأحد 10 يونيو 2018 - 01:33
هده القضية لم استصغها اد كيف للاسبان ان يتحرشوا بتلك العاملات وغالبيتهن فوق الاربعين ومن اوساط فقيرة ومستوى محدود واشكال غير جدابة مع احترامي لهن.اسبانيا مليئة بالشقراوات وهن متاحات في اطار الحرية الجنسية.هناك لبس ما في الموضوع
3 - للإشارة فقط الأحد 10 يونيو 2018 - 01:49
أشير إلى خطأ لفظي وهو أن النسوة العاملات في جني فراولة بإسبانيا لسن من "الشمال المغربي" وسواءا كن من الشمال أو من الجنوب فهن مغربيات شوهت سمعتهن ورخصت لحومهن ولهن الكثير ما يقلن للمسؤلين الذين وقعوا عقد بيع شرفهن.
4 - karim الأحد 10 يونيو 2018 - 01:53
كما لاحظ، من جهة أخرى، أن عددا هائلا من النساء المغربيات يعملن في قطاع الفلاحة مثل جني الفراولة. ثم لما ينتهي موسم هذا القطاع، يلتجئ بعضهن إلى البحث عن العمل كخادمات في البيوت، أو الإشراف على العجزة أو العمل في المقاهي والحانات…بل كثير منهن يحترفن البغاء والدعارة.
ويتعجب السيد (ش.م) لهؤلاء الرجال، بل الذكور، الذين سمحوا لزوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم، بمفارقة الأهل والوطن، والذهاب للعمل في بلاد أجنبية تحارب الشرف والمروءة، وتحتقر المسلمين، وتعادي دينهم وهويتهم.
ويتعجب السيد (ش.م) لهؤلاء الرجال، بل الذكور، الذين سمحوا لزوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم، بمفارقة الأهل والوطن، والذهاب للعمل في بلاد أجنبية تحارب الشرف والمروءة، وتحتقر المسلمين، وتعادي دينهم وهويتهم.
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