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كُتّاب وآراء
الأسود يصلون إلى روسيا
الأحد 10 يونيو 2018 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - متفائل الأحد 10 يونيو 2018 - 15:10
نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني بالرغم من الأداء الغير مقنع أمام منتخبات ضعيفة استونيا سلوفاكيا كنا نتمناو لعبو أمام منتخبات مأهلة لكأس العالم ولكن نتمناو الخير بالرغم من صعوبة المجموعة
2 - oued amlil الأحد 10 يونيو 2018 - 15:12
بكل التوفيق والنجاح الكتيبة المغربية وان شاءالله في المربع الذهبي
4 - golden eye الأحد 10 يونيو 2018 - 15:16
بالتوفيق إنشاء الله و مسيرة موفقة في هذه المنافسات
6 - اشوخال ابو ضياء الأحد 10 يونيو 2018 - 15:17
ان شاء الله تعالى المنتخب الوطني سيحقق نتائج عالية موفقون بإذن الله
7 - sam الأحد 10 يونيو 2018 - 15:20
غير الوفد كثر من العابة معرفتش شنو كيديرو تما لقاو كلشي فابور
8 - ضحايا مأذونيات الأحد 10 يونيو 2018 - 15:20
بسم الله ماشاء الله اللهم بارك نسأل الله أن يحفظكم بالتوفيق والنجاح إنشاء الله
الله الوطن الملك
الله الوطن الملك
9 - سعيد الأحد 10 يونيو 2018 - 15:20
اللاعبين المغاربة سيفوزون ان اقامو شرع الله و اتقاو الله و نواو بالفوز الخير و إعانة الفقراء.
10 - افران الاطلس المتوسط الأحد 10 يونيو 2018 - 15:21
حذراي ، حذراي وكل الحذر من الفريق الإيراني قوي جدًا يمكنه أن يفاجئنا ألا نقلل من شأنه انه فريقا قويا انتباه لفريقنا الوطني إلى عدم ارتكاب الكثير من الأخطاء الخطيرة بفقدان الكرة التي يمكن أن تكلفنا عواقب خطيرة. علينا أن نفكر في البلد وألمواطنين المغاربة. الا نرتكب اخطاء فادحة في تكتيكات اللعب إيران أنهم أقوياء يمكنهم فعلا ان يعملوا لنا مفاجآت
Soyez prudent Soyez prudent l’équipe iranien est très forte elle peux nous réservé des surprises faut pas sous estimé cette équipe iranienne attention, attention notre équipe nationale ne doit pas commettre trop d'erreur graves avec des pertes de ballon qui peu lui coûter beaucoup cher. faut penser au pays et peuple attention aux grandes erreurs et appliquer une tactique offensifs et ne pas perdre le contrôle du ballon surtout et dire ciblé bien cadré et ne pas garder trop le ballon sur soit et jouer avec rapidité
Soyez prudent Soyez prudent l’équipe iranien est très forte elle peux nous réservé des surprises faut pas sous estimé cette équipe iranienne attention, attention notre équipe nationale ne doit pas commettre trop d'erreur graves avec des pertes de ballon qui peu lui coûter beaucoup cher. faut penser au pays et peuple attention aux grandes erreurs et appliquer une tactique offensifs et ne pas perdre le contrôle du ballon surtout et dire ciblé bien cadré et ne pas garder trop le ballon sur soit et jouer avec rapidité
11 - وسيم الأحد 10 يونيو 2018 - 15:22
بتوفيق لاسود واتمني من هسبريس ان تزود جمهور بكل تفاصيل بعتة منتخب قي روسيا في هدا العرس العالمي كبير
12 - karim الأحد 10 يونيو 2018 - 15:32
حمد لله على سلامة فريقنا الوطني و وفقه الله لتحقيق ما يتطلع إليه المغاربة أجمعين. عاش المغرب.
13 - أدربال الأحد 10 يونيو 2018 - 15:40
كمغربي يهمني تكون بلادي متقدمة فالعالم على مستوى .
الديمقراطية .
العدالة الاجتماعية .
حقوق الانسان .
العيش بكرامة .
الصناعة .
و الرفاهية .
عاااااااد الكرة .
يعني أخر ما يهمني هو الفوز بالكأس .
أما دبا أنا فقير عاطل ماعندي تا عشا ليلة أش غا نربح بفوز الاسود بالكاس .
صدق ماركس في مقولته
الاديان افيون الشعوب .
و كدلك الكرة .
يالله ايها الوطنيين ء نعتوني بعديم الوطنية .
شبعو فيا سبان و معيور كالعادة .
الديمقراطية .
العدالة الاجتماعية .
حقوق الانسان .
العيش بكرامة .
الصناعة .
و الرفاهية .
عاااااااد الكرة .
يعني أخر ما يهمني هو الفوز بالكأس .
أما دبا أنا فقير عاطل ماعندي تا عشا ليلة أش غا نربح بفوز الاسود بالكاس .
صدق ماركس في مقولته
الاديان افيون الشعوب .
و كدلك الكرة .
يالله ايها الوطنيين ء نعتوني بعديم الوطنية .
شبعو فيا سبان و معيور كالعادة .
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