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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الزاوية البودشيشية

الزاوية البودشيشية

الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ش.م الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:28
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته
والشريعة الإسلامية هي الجسد والتصوف هو الروح فلا جسد بلا روح الجمع بين الشريعة والتصوف عين اليقين
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-69
2 - محب السماع الاثنين 11 يونيو 2018 - 15:45
السماع الصوفي يضفي السكنية والطمأنينة على قلب الإنسان شاء من شاء وكره من كره ، غريب أمر من ينتقد مثل هذه الأشياء دون دراية مسبقة او تجربة شخصية ، فقط بتكرار ما يقوله البعض من قبيل بدعة او ضلالة او ما شابه ذلك ، ليلة القدر مباركة.
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-60
3 - l'expert retraite bénévole الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:14
و الحضرة جزء من الطريقة يستحب الإفتخار بها.
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-52
4 - سلام الصويري الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:22
عادات وتقاليد في القرن الواحد والعشرين تتمثل بالتبرك وعبادة الأشخاص من اجل المصالح الشخصية وقوة الزاوية من الناحية التأثير السياسي والسلطوي .
فهناك في البلد عشرات الزوايا لكن لا تحضى بالهرولة اليها من طرف طالبي السلطة والريع .
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40
5 - مغربي لا قيبوري الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:48
اللدين ينتقدون الزوايا والأضرحة والصوفية. هم أصحاب الفكر الوهابي محتكروا سلفيتهم بحد السيف أولا وبالبترودولار السعودي ثانيا وأخيرا. ما يزيد عن ثلاثة قرون من العنف والدموية إلى درجة الإرهاب وهم يكفرون من خالفهم وينكرون ما هو واضح بنص القرآن وصريح السنة المحمدية. فقط لأن شيخهم، فقيه سلطان زمانه، إجتهد في تمرير أوامر أسيادهم الإنجليز اللدين أمروا بمحاربة الإسلام من خلال تصفية العلماء وتدمير أضرحة أولياء الله الصالحين.
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-39
6 - الحقيقة المرة الاثنين 11 يونيو 2018 - 17:58
اشرف الخلق و سيد ولد ادام و اوصى اصبحه بعدم جعل قبره ضريحا و يمنع منعا كليا التبرك بقبر بسيدنا محمد عليه الصلاة و السلام ، فمابالك بقبور مجهولة و لا نعرف من اصحابها و لا تاريخ لهم و حتى ان كانو صالحين فامرهم الى الله لا احد يستطيع ان يزكيهم و او ينزل منزلة لان ذااك في علم الغيب و قد نهانا ربنا و سيد المرسلين بتزكية البشر فما بالك بعبادتها و التعبد في الاضرحة .
هذا هو الفكر الصوفي المنحرف الذي يشبه كثيرا تقيدة الشيعة في التقية و تقديس البشر و اعطاء الاشخاص مكانة كبيرة بعد موتهم.
البودشيشين كان يعبدون سيدهم حمزة و يتبركون به هذا هو التخربيق و العدل و الاحسان تعبد ياسين و تقدسه و تهتدي بهديه و هذا هو الضلال البعيد .
الحمد لله الذي نعرف سنة مبينا عليه الصلاة و السلام و نعرف ان هذا من فعل الشيطان كما فعل ما قوم نوح عليه السلام .
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18
7 - ناصر الاثنين 11 يونيو 2018 - 18:20
من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصوف
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-5
8 - مغربي صوفي الاثنين 11 يونيو 2018 - 18:27
الزاوية القادرية البوتشيشية تعتني باصلاح الفرد وتربيته على التعلق بالله ورسوله وفعل الخير وحب الناس والوطن.
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-15
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