24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 45 سؤالاً حول قضية بوعشرين (5.00)

  2. مغاربة يستنكرون "تسييس" إفطار جماعي بمايوركا‎ (5.00)

  3. العلوي يتحدث عن حكم الحسن الثاني في كتاب "الملك المظلوم‎" (5.00)

  4. فاعلون يقاربون النموذج التنموي الجديد بالمغرب (5.00)

  5. ملياردير هندي يطلب اللجوء السياسي في بريطانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العلوي والملك المظلوم

العلوي والملك المظلوم

الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:25
و لماذا لا تبرىء باقي رجالات النظام السابق الذي ينفدون الاوامر فقط .. لماذا لا تقول افقير المظوم و الدلمي المظلوم و البصري المظلوم و ...
هذا احتقار لكل ضحايا سنوات الرصاص الذين شردوا و عذبوا
لو تعرضت للتعذيب كما تدعي مثل ضحايا تزمامارت مثلا لما كتبت هذا الكتاب هل السجن لمدة يومين في المقري تعتبره انت تعذيب و تنكيل و ماذا سيقول الذي قضى 18 سنة داخل اسوار السجن بدون شمس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.