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كُتّاب وآراء
العلوي والملك المظلوم
الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:25
و لماذا لا تبرىء باقي رجالات النظام السابق الذي ينفدون الاوامر فقط .. لماذا لا تقول افقير المظوم و الدلمي المظلوم و البصري المظلوم و ...
هذا احتقار لكل ضحايا سنوات الرصاص الذين شردوا و عذبوا
لو تعرضت للتعذيب كما تدعي مثل ضحايا تزمامارت مثلا لما كتبت هذا الكتاب هل السجن لمدة يومين في المقري تعتبره انت تعذيب و تنكيل و ماذا سيقول الذي قضى 18 سنة داخل اسوار السجن بدون شمس
هذا احتقار لكل ضحايا سنوات الرصاص الذين شردوا و عذبوا
لو تعرضت للتعذيب كما تدعي مثل ضحايا تزمامارت مثلا لما كتبت هذا الكتاب هل السجن لمدة يومين في المقري تعتبره انت تعذيب و تنكيل و ماذا سيقول الذي قضى 18 سنة داخل اسوار السجن بدون شمس
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