24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/06/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- "أسود الأطلس" تتحدى "مجموعة الموت" وتستعد للزئير في روسيا
- كازان .. مدينة التعايش السلمي حيث يصافح الإسلام المسيحية
- يوسف كوراج .. فنان تشكيلي ينثر الجمال والسلام في جبال الريف
- مدرب البرازيل ضمن المرشحين لتدريب الريال
الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)
- مغاربة يتفقدون "متحف المحرقة" ويلتقون مسؤولين في الكنيسيت - (100)
- ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026" - (86)
- مبروكي: صمت المثقفين وراء ظاهرة "الأنبياء الجدد" بالمغرب - (73)
- رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي - (73)
- مدرب إيران ينتقد "استهتار طهران" .. ويتوعد "الأسود" بالمباغتة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معاني من مكة
الأحد 10 يونيو 2018 - 23:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - غيور"ت" الأحد 10 يونيو 2018 - 23:41
السلام عليكم.
ربي لا تحرم أي مسلم من حج بيتك الحرام.ربي لا تحرمني من الوصول إلى بيتك المحرم وقضاء المناسك.وارزقنا فضل من أداها بالقلب والجوارح.إنك على كل شيء قدير.
ربي لا تحرم أي مسلم من حج بيتك الحرام.ربي لا تحرمني من الوصول إلى بيتك المحرم وقضاء المناسك.وارزقنا فضل من أداها بالقلب والجوارح.إنك على كل شيء قدير.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2