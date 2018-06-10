24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4221:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المقاطعة، كجزء من الثقافة الشعبية (5.00)

  2. الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)

  3. حراك الريف (25).. ناصر، عزي أحمذ وهارت.. صدفة اللقاء (5.00)

  4. التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)

  5. نشطاء وراء فرح أطفال يتحدون إعاقات في سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاني من مكة

معاني من مكة

الأحد 10 يونيو 2018 - 23:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - فؤاد الأحد 10 يونيو 2018 - 23:34
اللهم ارزقنا زيارت بيتك العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - غيور"ت" الأحد 10 يونيو 2018 - 23:41
السلام عليكم.
ربي لا تحرم أي مسلم من حج بيتك الحرام.ربي لا تحرمني من الوصول إلى بيتك المحرم وقضاء المناسك.وارزقنا فضل من أداها بالقلب والجوارح.إنك على كل شيء قدير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.