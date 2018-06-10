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كُتّاب وآراء
طائرة ترامب تحط بسنغافورة
الأحد 10 يونيو 2018 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - فؤاد الأحد 10 يونيو 2018 - 23:16
على السلامة سيدي الرئيس اللهم بارك في هذا اللقاء مع السيد رئيس كوريا الشمالية
تعليق غير لائق
-10
2 - حلالة 59 الأحد 10 يونيو 2018 - 23:21
قد تحذث مفاجأة كبيرة و يصدم العالم في هذه القمة التاربخية الغير متوقعة.لأن هناك لبس في هذا المشهد !!!!
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